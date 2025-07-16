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تكنولوجيا وعلوم
تحذيرات من رسائل احتيالية تظهر لمستخدمي "يوتيوب"
Lebanon 24
16-07-2025
|
02:26
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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن عددا من مستخدمي تطبيق "
يوتيوب
" عبر هواتف آيفون اشتكوا مؤخرا من ظهور رسائل احتيالية تدعي إصابة أجهزتهم ببرمجيات خبيثة.
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وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن بعض مستخدمي "يوتيوب" عبر
أجهزة آيفون
، وعند تشغيل التطبيق، ظهرت لهم رسائل تحذيرية كاذبة كُتب فيها: "هاتف الآيفون الخاص بك مصاب بـ 247 فيروسا".
من جهتها، ذكرت رينيه بيترون، نائبة رئيس قسم التهديدات الإلكترونية في شركة Infoblox، في صفحتها على LinkedIn، أن رسالة "مخيفة" ظهرت لها عندما حاولت مشاهدة أحد الفيديوهات على "يوتيوب"، وكان مضمون الرسالة يشير إلى أن "هاتفها سيتعطل بالكامل، وستتعطل شريحة SIM فيه، وسيتم حذف جميع الصور وجهات الاتصال من الهاتف، في حال لم تضغط على خيار (تثبيت) لتحميل تطبيق معين". لكن الضغط على الخيار المذكور في الرسالة قاد إلى متجر
app store
لتحميل تطبيق "لتنظيف" الهاتف من البيانات غير الضرورية.
ويشير خبراء التقنية إلى أن الرسائل الاحتيالية المذكورة نجحت في خداع عدد لا بأس به من مستخدمي "يوتيوب" عبر هواتف آيفون، وأن التطبيق الذي تقود إليه هذه الرسائل يحتل حاليا المرتبة الخمسين في قسم "الإنتاجية" في
متجر آبل
للتطبيقات. (روسيا اليوم)
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