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اكتشف باحثون أمنيون طريقة لخداع ميزة ملخص البريد الإلكتروني التي تعتمد على " " في ، لاستغلال المستخدمين غير المدركين عبر نشر ملخصات تحوي تعليمات احتيالية.عند استخدام ميزة جيميني لتلخيص رسائل البريد، يمكن لمحتوى خبيث مخفٍ كتابة تعليمات مخبأة بأحرف بيضاء أو بحجم صفر داخل الرسالة؛ وهي للمستخدم، لكن يفهمها الذكاء الاصطناعي ويحوّلها إلى ملخص.النتيجة: تحول الملخص إلى رسالة تصيد توجه المستخدم للاتصال برقْم احتيالي لحساب Gmail.قد لا ينجح هذا الهجوم مع جميع المستخدمين، خاصة إذا تحققوا من الرسائل بأنفسهم. ومع ذلك، يظهر مدى قابلية معاينات الذكاء الاصطناعي للاستغلال. وأكدت Google أنها سدت هذه الثغرة عبر تحديث تلقى توزيعه بالفعل، ولم تُرصد حوادث احتيال نشطة باستخدام هذه التقنية.أعلنت الشركة أيضًا أنها تعمل باستمرار على تعزيز أمن خدمات جيميني ومنع "هجومات الحقن الفوري".