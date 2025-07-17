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تكنولوجيا وعلوم
احذروا.. ثغرة أمنية جديدة في Gmail تستهدف ملخصات جيميني الذكية
Lebanon 24
17-07-2025
|
23:00
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اكتشف باحثون أمنيون طريقة لخداع ميزة ملخص البريد الإلكتروني التي تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
"
جيميني
" في
gmail
، لاستغلال المستخدمين غير المدركين عبر نشر ملخصات تحوي تعليمات احتيالية.
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كيف يتم الاحتيال؟
عند استخدام ميزة جيميني لتلخيص رسائل البريد، يمكن لمحتوى خبيث مخفٍ كتابة تعليمات مخبأة بأحرف بيضاء أو بحجم صفر داخل الرسالة؛ وهي
غير مرئية
للمستخدم، لكن يفهمها الذكاء الاصطناعي ويحوّلها إلى ملخص.
النتيجة: تحول الملخص إلى رسالة تصيد توجه المستخدم للاتصال برقْم احتيالي لحساب Gmail.
التحذير والدفاعات
قد لا ينجح هذا الهجوم مع جميع المستخدمين، خاصة إذا تحققوا من الرسائل بأنفسهم. ومع ذلك، يظهر مدى قابلية معاينات الذكاء الاصطناعي للاستغلال. وأكدت Google أنها سدت هذه الثغرة عبر تحديث تلقى توزيعه بالفعل، ولم تُرصد حوادث احتيال نشطة باستخدام هذه التقنية.
أعلنت الشركة أيضًا أنها تعمل باستمرار على تعزيز أمن خدمات جيميني ومنع "هجومات الحقن الفوري".
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