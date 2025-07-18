بالفيديو: أول روبوت شبيه بالبشر قادر على استبدال بطاريته بنفسه!

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ويظهر مقطع فيديو متداول كيف يقترب الروبوت الذي يشبه الإنسان في طوله من محطة شحن، حيث ينزع بطاريته القديمة ويضع أخرى جديدة، ثم يغادر الموقع مشيًا، مما يتيح له العمل المتواصل على مدار الساعة بشكل نظري. شهدت تطورًا مذهلًا في مجال الروبوتات البشرية الشكل، مع إعلان شركة UBTech Robotics عن ابتكارها روبوتًا فريدًا يُدعى S2، يُعتبر الأول من نوعه في العالم على استبدال بطاريته بنفسه دون أي تدخل بشري.ويظهر مقطع فيديو متداول كيف يقترب الروبوت الذي يشبه الإنسان في طوله من محطة شحن، حيث ينزع بطاريته القديمة ويضع أخرى جديدة، ثم يغادر الموقع مشيًا، مما يتيح له العمل المتواصل على مدار الساعة بشكل نظري.







وتعكس هذه الخطوة التقدم الكبير الذي تشهده الصين في صناعة الروبوتات، خاصة تلك المصممة بشكل بشري. فقد أعلنت الشركة في كانون الثاني الماضي خططها للإنتاج الضخم لهذه الروبوتات الصناعية، كما افتتحت قاعدة تدريب في شنغهاي مخصصة لتطوير مهارات الروبوتات البشرية وتحديث بياناتها لتحسين ذكائها الاصطناعي.



وفي سياق متصل، أكد وو يونغ ، الرئيس التنفيذي لمجموعة " "، أن سيشهد امتلاك كل أسرة لعدة روبوتات، وأن سيكون محركًا رئيسيًا لزيادة إنتاجية العمل حول العالم، مشيرًا إلى صعود "العالم الرقمي" الذي سيهيمن عليه الذكاء الاصطناعي قريبًا. (روسيا اليوم)