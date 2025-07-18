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منوعات

بالفيديو: أول روبوت شبيه بالبشر قادر على استبدال بطاريته بنفسه!

Lebanon 24
18-07-2025 | 14:00
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شهدت الصين تطورًا مذهلًا في مجال الروبوتات البشرية الشكل، مع إعلان شركة UBTech Robotics عن ابتكارها روبوتًا فريدًا يُدعى walker S2، يُعتبر الأول من نوعه في العالم القادر على استبدال بطاريته بنفسه دون أي تدخل بشري.
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ويظهر مقطع فيديو متداول كيف يقترب الروبوت الذي يشبه الإنسان في طوله من محطة شحن، حيث ينزع بطاريته القديمة ويضع أخرى جديدة، ثم يغادر الموقع مشيًا، مما يتيح له العمل المتواصل على مدار الساعة بشكل نظري.
 
 



وتعكس هذه الخطوة التقدم الكبير الذي تشهده الصين في صناعة الروبوتات، خاصة تلك المصممة بشكل بشري. فقد أعلنت الشركة في كانون الثاني الماضي خططها للإنتاج الضخم لهذه الروبوتات الصناعية، كما افتتحت قاعدة تدريب في شنغهاي مخصصة لتطوير مهارات الروبوتات البشرية وتحديث بياناتها لتحسين ذكائها الاصطناعي.

وفي سياق متصل، أكد وو يونغ مينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة "علي بابا"، أن المستقبل سيشهد امتلاك كل أسرة لعدة روبوتات، وأن الذكاء الاصطناعي سيكون محركًا رئيسيًا لزيادة إنتاجية العمل حول العالم، مشيرًا إلى صعود "العالم الرقمي" الذي سيهيمن عليه الذكاء الاصطناعي قريبًا. (روسيا اليوم)
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