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تكنولوجيا وعلوم

تحديث لخرائط "غوغل" يغضب المستخدمين.. ما القصة؟

Lebanon 24
21-07-2025 | 16:00
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أثار تحديث جديد لتطبيق "خرائط غوغل" موجة من الاستياء بين مستخدمي أجهزة "أندرويد"، بعد إزالة ميزة كانت تُسهِم في تحسين تجربة القيادة من حيث السلاسة والسلامة.
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ففي التحديثين الأخيرين للتطبيق، Maps v25.28 والإصدار التجريبي v25.29 beta، أزالت "غوغل" ميزة عناصر التحكم بالموسيقى التي كانت تظهر في أسفل الشاشة أثناء استخدام وضع التنقل، بحسب ما أفاد موقع "android authority"، في تقرير اطّلعت عليه "العربية Business".

وكانت هذه الميزة تتيح للمستخدمين التحكم بالموسيقى والبودكاست بسهولة أثناء القيادة، دون الحاجة إلى مغادرة شاشة الملاحة أو التشتت باستخدام إشعارات الهاتف أو التطبيقات الخارجية. كما كانت تُمكّن من تشغيل الأغاني أو الانتقال بينها وفتح تطبيقات مثل "يوتيوب ميوزيك" و"سبوتيفاي"، عبر تفعيلها يدويًا من مسار الإعدادات: الإعدادات > التنقل > إظهار عناصر التحكم في الوسائط.

لكن، مع التحديث الجديد، اختفت هذه الخيارات، ما يضطر المستخدمين إلى مغادرة واجهة "غوغل مابس" للتحكم بالتشغيل، الأمر الذي قد يزيد من خطر التشتت والحوادث أثناء القيادة، بحسب آراء كثيرين من مستخدمي التطبيق.

حتى اللحظة، لم تُصدر "غوغل" توضيحًا رسميًا حول ما إذا كانت إزالة الميزة خطوة مقصودة أو نتيجة خلل تقني مؤقت. اللافت أنّ الميزة لا تزال تعمل على النسخة المخصّصة لنظام iOS، ما يفتح باب الأمل أمام احتمال عودتها إلى نظام أندرويد لاحقًا.

وتفاعل عدد كبير من المستخدمين على مواقع التواصل، معبّرين عن استيائهم من التغيير، مؤكدين أن وجود تحكّم سريع بالموسيقى خلال القيادة لم يكن رفاهية، بل عنصرًا أساسيًا للسلامة على الطرقات. (العربية)
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