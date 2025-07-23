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تكنولوجيا وعلوم

Pixel 10 يظهر في تسريبات جديدة بكاميرا ثلاثية وخيارات ألوان غير تقليدية

Lebanon 24
23-07-2025 | 23:00
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قبل أسابيع من الموعد المتوقع للإطلاق الرسمي، كشفت تسريبات حديثة عن تفاصيل مثيرة حول هاتف جوجل القادم Pixel 10، الذي يُنتظر أن يتم الإعلان عنه يوم 20 أب وعلى الرغم من أن التصميم العام للهاتف لم يشهد تغييرات كبيرة، إلا أن هناك مفاجآت واضحة في الألوان ونظام الكاميرا الخلفية.
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وبحسب تقرير نشره موقع android Headlines، فإن Google تعتزم إلغاء ثلاثة من ألوان Pixel 9 السابقة، وهي: Peony (الوردي) وWintergreen (الأخضر الشتوي) وPorcelain (العاجي)، مع الاحتفاظ فقط بلون Obsidian (الأسود البركاني). وستُستبدل هذه الألوان بثلاثة خيارات جديدة أكثر جرأة وحيوية:

Indigo: أزرق داكن غني يُعيد إلى الأذهان اللون الأزرق في أول هاتف Pixel.
 Frost: أزرق باهت وناعم يشبه لون iphone 15 الأزرق.
 Limoncello: أخضر ليموني زاهي يشبه لون Pixel 7، أكثر حيوية من Wintergreen السابق.
لأول مرة: كاميرا ثلاثية في النسخة الأساسية
من أبرز التحديثات التقنية في Pixel 10، إدراج عدسة تيليفوتو (Telephoto) ضمن الطراز الأساسي، وهو أمر لم تفعله جوجل سابقًا حيث كانت هذه العدسة حصرية للإصدارات “Pro”، التصميم العام لشريط الكاميرا الخلفي لم يتغير كثيرًا، لكن الزجاج أصبح أكبر ليحتوي على العدسة الإضافية.

ويضم النظام الجديد ثلاث عدسات:
• عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل
• عدسة بزاوية واسعة (Ultra-Wide) بدقة 12 ميجابكسل
• عدسة تيليفوتو للتقريب البصري بدقة 10.8 ميجابكسل، وهي نفسها المستخدمة في Pixel 9a وPixel 9 Pro Fold

ووفقًا للتسريبات، فإن Google تعمدت تقليص حجم المستشعرات في Pixel 10 هذا العام، بهدف جعل الفروقات بينه وبين إصدارات Pro أكثر وضوحًا.

الأجهزة الأخرى المنتظرة
من المتوقع أن تكشف Google في الحدث نفسه عن مجموعة أجهزة إضافية، تشمل:
• Pixel 10 Pro
• Pixel 10 Pro XL
• Pixel 10 Pro Fold
• Pixel Watch 4، والتي يُشاع أنها ستتوفر لأول مرة بمقاسين مختلفين
• Pixel Buds 2a، النسخة الاقتصادية من سماعات الأذن اللاسلكية

وستعمل هذه الأجهزة بنظام التشغيل Android 16، والذي سيقدم تحسينات جديدة في الذكاء الاصطناعي، عناصر واجهة تفاعلية محدثة (Widgets)، إلى جانب تغييرات بصرية معتمدة على فلسفة تصميم Material 3 Expressive،  كما يُتوقع أن تعرض Google ملحقات شحن جديدة خلال الحدث، الهاتف سيُتاح للطلب المسبق في نفس يوم الإطلاق (20 أغسطس)، على أن تبدأ عمليات الشحن في 28 أب.
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