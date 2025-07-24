كم يستهلك الشاحن إذا تُرك موصولًا بالكهرباء؟

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مع انتشار الأجهزة القابلة لإعادة الشحن كالهواتف الذكية والحواسيب والساعات الذكية، غالبًا ما تُترك الشواحن موصولة بالكهرباء لفترات طويلة داخل المنزل. لكن هل يشكل ذلك خطرًا؟ وهل هناك تكاليف خفية؟حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام، تستمر الشواحن في استهلاك قدر ضئيل من الكهرباء لتشغيل دوائرها الداخلية. وعلى المدى ، يمكن أن يؤدي تراكم استهلاك جميع الشواحن إلى هدر طاقة ملموس.وتشترك أجهزة أخرى مثل التلفزيونات في هذا الاستهلاك المعروف بـ"طاقة الاستعداد". وعلى الرغم من أن الشواحن الحديثة مصممة لتقليل هذا الاستهلاك عبر أنظمة ذكية، إلا أن الطاقة المهدورة تظل قائمة.مرور الكهرباء المستمر عبر الشاحن يؤدي إلى تآكله بمرور الوقت، خاصةً عند حدوث تقلبات مفاجئة في الجهد الكهربائي. الشواحن الرخيصة أو غير المعتمدة تفتقر غالبًا إلى الحماية الكافية، ما قد يزيد خطر التلف أو حتى نشوب حريق.رغم أن الشواحن الحديثة آمنة عمومًا وتستهلك قدرًا ضئيلًا من الطاقة، يُفضل فصلها عن الكهرباء عندما لا تكون قيد الاستخدام. وإذا لاحظت ارتفاع حرارة الشاحن أو صدور صوت منه أو تلفًا خارجيًا، فالأفضل استبداله وعدم تركه موصولًا.