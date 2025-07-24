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تكنولوجيا وعلوم

كم يستهلك الشاحن إذا تُرك موصولًا بالكهرباء؟

Lebanon 24
24-07-2025 | 12:18
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مع انتشار الأجهزة القابلة لإعادة الشحن كالهواتف الذكية والحواسيب والساعات الذكية، غالبًا ما تُترك الشواحن موصولة بالكهرباء لفترات طويلة داخل المنزل. لكن هل يشكل ذلك خطرًا؟ وهل هناك تكاليف خفية؟


استهلاك طاقة غير مرئي
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حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام، تستمر الشواحن في استهلاك قدر ضئيل من الكهرباء لتشغيل دوائرها الداخلية. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي تراكم استهلاك جميع الشواحن في المنزل إلى هدر طاقة ملموس.

وتشترك أجهزة أخرى مثل التلفزيونات في هذا الاستهلاك المعروف بـ"طاقة الاستعداد". وعلى الرغم من أن الشواحن الحديثة مصممة لتقليل هذا الاستهلاك عبر أنظمة ذكية، إلا أن الطاقة المهدورة تظل قائمة.


مخاطر محتملة

مرور الكهرباء المستمر عبر الشاحن يؤدي إلى تآكله بمرور الوقت، خاصةً عند حدوث تقلبات مفاجئة في الجهد الكهربائي. الشواحن الرخيصة أو غير المعتمدة تفتقر غالبًا إلى الحماية الكافية، ما قد يزيد خطر التلف أو حتى نشوب حريق.


ما التصرف الأنسب؟

رغم أن الشواحن الحديثة آمنة عمومًا وتستهلك قدرًا ضئيلًا من الطاقة، يُفضل فصلها عن الكهرباء عندما لا تكون قيد الاستخدام. وإذا لاحظت ارتفاع حرارة الشاحن أو صدور صوت منه أو تلفًا خارجيًا، فالأفضل استبداله وعدم تركه موصولًا.
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