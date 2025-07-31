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تكنولوجيا وعلوم

إعدادات ضرورية لحماية هاتفك من التجسس والاختراق... اتبعها!

Lebanon 24
31-07-2025 | 13:52
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لست بحاجة لأن تكون خبيرًا تقنيًا للحفاظ على أمان هاتفك، فقط عليك أن تعرف أين تضغط.

فالتطبيقات الخفية التي تستهلك بياناتك أو الإعدادات التي تكشف معلومات حساسة قد تجعل هاتفك آيفون أو أندرويد يكشف أكثر مما تتوقع.
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لكن الخبر الجيد هو أن بعض التعديلات البسيطة في الإعدادات تعزز خصوصيتك فورًا، تقلل التتبع، وتعطيك سيطرة أكبر على حياتك الرقمية.

إليك 5 إعدادات أمان مهمة يجب تفعيلها اليوم، وهي ميزات ذكية مدمجة في هاتفك تحمي معلوماتك بشكل خفي:

أوّلأً، قلل تتبع الإعلانات: تحب التطبيقات جمع بياناتك لاستهدافك بإعلانات مخصصة. قد تلاحظ رؤية نفس الإعلان بعد بحثك عنه مرة واحدة. لذلك، ادخل الإعدادات وعلّق خيار السماح للتطبيقات بتتبعك.

ثانيًا، أوقف معاينات شاشة القفل: غالبًا ما تعرض الهواتف معاينات الرسائل على شاشة القفل، مما يعرض معلومات حساسة للآخرين. عطّل خيار إظهار المعاينات حتى تبقى التنبيهات، لكن محتواها يظل خاصًا.

ثالثًا، راجع أذونات التطبيقات: تراكم الأذونات يمكن أن يسمح للتطبيقات بالوصول إلى الكاميرا، الميكروفون، جهات الاتصال، وحتى موقعك دون داعٍ. افحص الأذونات وازل ما هو غير ضروري، مثل تطبيق المصباح الذي لا يحتاج لموقعك.

رابعًا، أوقف البلوتوث عند عدم الحاجة: البلوتوث مفيد للسماعات والساعات الذكية، لكنه قد يكون نقطة ضعف للأمن إذا ترك قيد التشغيل دائمًا أو اتصل بأجهزة عامة، مما يعرض بياناتك للخطر.

خامسًا، فعل التحديثات التلقائية: التحديثات لا تجلب فقط ميزات جديدة، بل تسد ثغرات أمنية يستخدمها القراصنة لاختراق الأجهزة. لذا، فعل خيار التحديثات التلقائية في إعدادات هاتفك.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك حماية خصوصيتك وأمانك الرقمي بسهولة.
 
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