وداعًا للأطقم والزراعة.. العلماء يقتربون من تحقيق حلم أسنان تنمو من جديد!

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في تطوّر طبي واعد قد يُحدث ثورة في عالم ، يعمل العلماء على تطوير تقنيات تجديد الأسنان الطبيعية، ما قد يجعل عمليات الزرع والأطقم مجرد ذكرى خلال السنوات القليلة المقبلة.فبحسب مجلة New Scientist، يعود أصل هذه الفكرة إلى العالم بول شارب، الذي اقترح قبل 20 عامًا إمكانية تحفيز نمو الأسنان بدلًا من استبدالها. ومنذ ذلك الحين، تعمل فرق بحثية من مختلف دول العالم على تحويل هذا الحلم إلى واقع، في ظل أرقام صادمة تُظهر أن 7% من البالغين و23% من كبار السن فقدوا كامل أسنانهم الطبيعية.في جامعة تافتس ، نجحت الطبيبة باميلا ييليك في زرع خلايا أسنان خنزير داخل أفواه فئران، فأنتجت أسنانًا حقيقية مكونة من والمينا. أما في ، فاستطاع العلماء تعطيل جين معين لدى الفئران، ما أدى إلى نمو أسنان جديدة، وأُطلقت أول تجربة سريرية بشرية في 2024.تعتمد هذه الأبحاث على الخلايا الجذعية المحفَّزة وتقنيات تعديل الجينات، مستفيدة من طفرات وراثية نادرة مثل خلل التنسّج الترقوي القحفي (CDD)، الذي يتسبب بنمو أسنان زائدة بشكل طبيعي. وتعمل شركة Toregem Biopharma حاليًا على تطوير دواء قد يكون متاحًا في الأسواق بحلول عام 2030، خصوصًا للأطفال الذين يُولدون دون أسنان.