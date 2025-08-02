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تكنولوجيا وعلوم

بـ 3 مميزات.. إطلاق سلسلة "آيفون 17" قريبا

Lebanon 24
02-08-2025 | 03:00
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من المُقرر ان تطلق شركة "آبل" سلسلة "آيفون 17" في شهر أيلول المُقبل، ستأتي بـ 3 ميزات جديدة طالب بها العديد من المستخدمين.

عمر البطارية
عمر البطارية يعد من أهم ميزات "آيفون"، لكن طرازات "برو ماكس" دائمًا ما تُشكل الخيار الأفضل للبطارية.
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وأفادت تقارير بأن "أبل" ستجعل "آيفون 17 برو ماكس" أكثر سمكًا من طراز العام الماضي لغرض وحيد، هو إضافة بطارية أكبر.


تصميم نحيف للغاية
وإذا كان هاتف "آيفون" أكثر سمكًا وثقلًا هو عكس ما ترغب به، فإن "أبل" قد وفرت هذا العام ما تحتاجه عبر هاتف جديد "آيفون 17Air "، هو طراز جديد كليًا ونحيف للغاية.

وبعد سنوات من تصاميم "آيفون"، التي بقيت على حالها إلى حد كبير، سيقدم "آيفون 17Air" شيئًا جديدًا ومبهرًا، وسيكون مثاليًا لمن يبحثون عن شيء جديد ومختلف.

ميزة "ProMotion"

ومنذ ظهور "ProMotion" لأول مرة في "آيفون 14Pro"، كانت حصرية لطرازات "Pro" فقط، لكن الشائعات تشير إلى أن ذلك سيتغير أخيرًا العام الجاري، مع توقع دعم "ProMotion" لسلسلة "آيفون 17" بأكملها. 

 وهناك الكثير من الميزات الجديدة القادمة مع سلسلة "آيفون 17"، بدءًا من شريحة "A19" و"A19 Pro"، مرورًا إلى كاميرا "TrueDepth" المحسنة بدقة 24 ميغابكسل، وكاميرا تقريب جديدة بدقة 48 ميغابكسل، وصولًا إلى ذاكرة وصول عشوائي أكبر.(إرم نيوز)
 
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