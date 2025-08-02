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تكنولوجيا وعلوم
لـ"تفادي الإختراق الإلكتروني".. 4 نصائح يجب اعتمادها
Lebanon 24
02-08-2025
|
16:00
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مع ازدياد عمليات القرصنة الالكترونية، يدعو خبراء الأمن السيبراني إلى اعتماد كلمات مرور قوية باعتبارها أساسية ضد محاولات الاختراق.
نصائح يمكن اتباعها لحماية
كلمات السر
:
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1- اعتماد كلمة مرور معقدة
يجب أن تكون مزيجاً من الأحرف الكبيرة والصغيرة، الأرقام، والرموز الخاصة (#، @، !). مثال: G7!kR#82dT
2- لا تستخدم نفس الكلمة لحسابات متعددة
اختراق حساب واحد قد يفتح الباب للوصول إلى بقية حساباتك إن كانت كلمة المرور نفسها.
3- تغيير كلمة السر بشكل
دوري
يفضّل تغيير كلمة السر كل 3 إلى 6 أشهر، خاصة للحسابات الحساسة مثل البريد الإلكتروني أو الحسابات البنكية.
4- تفعيل المصادقة الثنائية (2FA)
إضافة طبقة أمان إضافية تُرسل رمزاً إلى هاتفك أو بريدك عند تسجيل الدخول.
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