تُسهل صناعة المحتوى.. "يوتيوب" يطلق ميزة باستخدام الذكاء الاصطناعي

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أعلنت منصة " " التابعة لشركة " " بدء اختبار ميزة جديدة باستخدام تتيح لصناع المحتوى التعاون في إنتاج مقاطع الفيديو.وتهدف الميزة، التي أصبحت متاحة حاليا لعدد محدود من القنوات لصانع المحتوى، إلى تسهيل التعاون بين منشئي المحتوى، وتمكينهم من مشاركة الموارد والخبرات لإنشاء محتوى أكثر وتنوعًا. (ارم نيوز)