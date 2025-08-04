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تكنولوجيا وعلوم

تُسهل صناعة المحتوى.. "يوتيوب" يطلق ميزة باستخدام الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
04-08-2025 | 02:56
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أعلنت منصة "يوتيوب" التابعة لشركة "غوغل" بدء اختبار ميزة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي تتيح لصناع المحتوى التعاون في إنتاج مقاطع الفيديو.
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وتهدف الميزة، التي أصبحت متاحة حاليا لعدد محدود من القنوات لصانع المحتوى، إلى تسهيل التعاون بين منشئي المحتوى، وتمكينهم من مشاركة الموارد والخبرات لإنشاء محتوى أكثر جاذبية وتنوعًا. (ارم نيوز) 
 
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