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تكنولوجيا وعلوم
مقاوم للماء والغبار... تعرفوا إلى مواصفات Galaxy A17 الجديد من سامسونغ (فيديو)
Lebanon 24
05-08-2025
|
23:49
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أعلنت شركة
سامسونغ
عن مواصفات هاتفها الجديد من طراز
galaxy
A17، الذي يهدف ليكون منافسًا قويًا لأحدث هواتف أندرويد متوسطة الفئة من حيث السعر والمواصفات.
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يتميز Galaxy A17 بهيكل مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP54، بأبعاد تبلغ (164.4 x 77.9 x 7.5) ملم ووزن 192 غرامًا.
تأتي شاشة الهاتف من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بدقة عرض تبلغ (2340 x 1080) بيكسل، مع تردد 90 هيرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 800 شمعة/متر مربع.
كما تتميز الشاشة بكثافة بيكسلات تبلغ حوالي 385 بيكسل/الإنش، وحمايتها من الصدمات والخدوش بفضل زجاج Corning Gorilla Glass Victus.
يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI 7، ويعتمد على معالج Exynos 1330 مع معالج رسوميات Mali-G68 MP2. يتوفر الجهاز بذاكرة وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت وذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام شرائح microSDXC.
أما بالنسبة للكاميرا، فهي ثلاثية العدسات بدقة 50 + 5 + 2 ميغابيكسل، مع عدسة macro وعدسة ultrawide. بينما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميغابيكسل.
يتميز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وتقنية eSIM، بالإضافة إلى منفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC. أما البطارية، فهي بسعة 5000 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط.
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