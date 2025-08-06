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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تواجه فضيحة.. الذكاء الاصطناعي يخترع عضواً غير موجود في الجسم البشري!

Lebanon 24
06-08-2025 | 01:36
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ارتكب نظام ذكاء اصطناعي جديد للرعاية الصحية من شركة غوغل، يُدعى "Med-Gemini"، خطأً فادحًا أثار دهشة كبيرة في الأوساط الطبية.
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أثناء مراجعة مسح دماغي، أشار النظام إلى وجود مشكلة في عضو يُسمى "basilar ganglia"، إلا أن هذه التسمية لا تعود إلى أي عضو معروف في جسم الإنسان.

ويُعتقد أن النظام كان يقصد "basal ganglia" أو "العقد القاعدية"، وهو جزء حقيقي من الدماغ يساهم في التحكم في الحركة والانفعالات.

لكن النظام أخطأ وخلط بين "basal ganglia" و"basilar artery" أي "الشريان القاعدي"، وهو جزء مختلف تمامًا، وفقًا لتقرير نشره موقع "The Verge" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

يشير الاسم الذي اخترعه النظام، "basilar ganglia"، إلى دمج غير دقيق بين "العقد القاعدية" و"الشريان القاعدي" بالإنجليزية. وعلى الرغم من أن هذا الخطأ قد يبدو بسيطًا، إلا أن له عواقب خطيرة في المجال الطبي حيث قد يؤدي إلى تشخيص غير دقيق أو فهم خاطئ لحالة مرضية.

الخطأ ظهر في ورقة بحثية نشرتها غوغل هذا العام لعرض قدرات "Med-Gemini"، بالإضافة إلى منشور في مدونة الشركة.

ورغم أن الخطأ لم يُلاحظ في البداية من قبل فريق غوغل، إلا أن طبيب الأعصاب برايان مور هو من اكتشفه وأبلغ الشركة بذلك. وبعد إبلاغه، قامت غوغل بتصحيح المنشور في مدونتها بشكل سري، حيث استبدلت "basilar ganglia" بـ "basal ganglia"، لكنها لم تُشر إلى هذا التعديل.

بينما لا يزال الخطأ قائمًا في الورقة البحثية.

وفي تصريحات لاحقة، قالت غوغل إن الخطأ كان مجرد "خطأ مطبعي"، لكن العديد من الأطباء رفضوا هذا التفسير، معتبرين أن ما حدث هو مثال على "هلوسة الذكاء الاصطناعي"، حيث يختلق النظام معلومات غير موجودة ويعرضها على أنها حقائق علمية.
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