آبل تختبر ميزات جديدة ستطرح في هواتف آيفون

أطلقت آبل نسخة تجريبية جديدة من نظام iOS 26، لتختبر معها عددا من الميزات التي ستطرح في هواتف آيفون.



عند ورود مكالمة من رقم ، يطلب الهاتف من المتصل ذكر اسمه وسبب اتصاله، ويتم تحويل كلامه تلقائيا إلى نص يُعرض على شاشة المستخدم، ما يتيح له اتخاذ قرار بقبول المكالمة أو رفضها.



ولتفعيل هذه الميزة، يمكن الانتقال إلى "الإعدادات" ثم اختيار "الهاتف" (Phone)، وبعدها الضغط على "طلب سبب الاتصال" (Ask Reason for Calling). وفي حال عدم الرغبة باستلام مكالمات من أرقام مجهولة، يمكن تفعيل خيار "كتم المتصلين غير المعروفين" (Silence Unknown Callers). ومن أبرز الميزات التي جاءت في نسخة iOS 26 الجديدة، ميزة "Call Screening"، والتي تتيح للمستخدم تفعيل خيار يُطلب من خلاله من المتصلين غير المسجلين في قائمة جهات الاتصال تقديم أسمائهم وسبب الاتصال.

كما حملت النسخة التجريبية من نظام iOS 26 تصميما جديدا لتطبيق "الهاتف" (Phone) على أجهزة آيفون، حيث تم دمج سجل المكالمات الفائتة والمكالمات الأخيرة ورسائل البريد الصوتي في واجهة عرض موحّدة، ما يسهل على المستخدمين متابعة نشاط المكالمات والتنقل بين الفئات المختلفة بشكل أكثر سلاسة.



وأدرجت آبل أيضا ميزة جديدة باسم "Hold Assist"، والتي تعمل على تحسين تجربة المستخدم أثناء المكالمات. فحين يتم وضع المتصل على الانتظار، تقوم الميزة تلقائيا بالاستماع إلى موسيقى أو نغمة الانتظار، وتُرسل تنبيها إلى المستخدم فور عودة الطرف الآخر إلى المكالمة.

وبالإضافة إلى الميزات السابقة، حصلت هواتف آيفون في نسخة iOS 26 الاختبارية على ميزة "الترجمة المباشرة للمكالمات" (Live Translation). فعند إجراء مكالمة هاتفية، يمكن للمستخدم تفعيل هذه الميزة واختيار اللغة التي يتحدث بها، بالإضافة إلى اللغة التي يرغب بترجمة المحادثة إليها. وتدعم الميزة حاليا عدة لغات، من بينها: الإنجليزية، ، ، ، والإسبانية. (روسيا اليوم)