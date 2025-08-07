Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تختبر ميزات جديدة ستطرح في هواتف آيفون

Lebanon 24
07-08-2025 | 00:31
A-
A+
Doc-P-1401621-638901488703221328.jpg
Doc-P-1401621-638901488703221328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت آبل نسخة تجريبية جديدة من نظام iOS 26، لتختبر معها عددا من الميزات التي ستطرح في هواتف آيفون.
 
ومن أبرز الميزات التي جاءت في نسخة iOS 26 الجديدة، ميزة "Call Screening"، والتي تتيح للمستخدم تفعيل خيار يُطلب من خلاله من المتصلين غير المسجلين في قائمة جهات الاتصال تقديم أسمائهم وسبب الاتصال.
Advertisement

عند ورود مكالمة من رقم غير معروف، يطلب الهاتف من المتصل ذكر اسمه وسبب اتصاله، ويتم تحويل كلامه تلقائيا إلى نص يُعرض على شاشة المستخدم، ما يتيح له اتخاذ قرار بقبول المكالمة أو رفضها.

ولتفعيل هذه الميزة، يمكن الانتقال إلى "الإعدادات" ثم اختيار "الهاتف" (Phone)، وبعدها الضغط على "طلب سبب الاتصال" (Ask Reason for Calling). وفي حال عدم الرغبة باستلام مكالمات من أرقام مجهولة، يمكن تفعيل خيار "كتم المتصلين غير المعروفين" (Silence Unknown Callers). 
 
كما حملت النسخة التجريبية من نظام iOS 26 تصميما جديدا لتطبيق "الهاتف" (Phone) على أجهزة آيفون، حيث تم دمج سجل المكالمات الفائتة والمكالمات الأخيرة ورسائل البريد الصوتي في واجهة عرض موحّدة، ما يسهل على المستخدمين متابعة نشاط المكالمات والتنقل بين الفئات المختلفة بشكل أكثر سلاسة.

وأدرجت آبل أيضا ميزة جديدة باسم "Hold Assist"، والتي تعمل على تحسين تجربة المستخدم أثناء المكالمات. فحين يتم وضع المتصل على الانتظار، تقوم الميزة تلقائيا بالاستماع إلى موسيقى أو نغمة الانتظار، وتُرسل تنبيها إلى المستخدم فور عودة الطرف الآخر إلى المكالمة.
 
وبالإضافة إلى الميزات السابقة، حصلت هواتف آيفون في نسخة iOS 26 الاختبارية على ميزة "الترجمة المباشرة للمكالمات" (Live Translation). فعند إجراء مكالمة هاتفية، يمكن للمستخدم تفعيل هذه الميزة واختيار اللغة التي يتحدث بها، بالإضافة إلى اللغة التي يرغب بترجمة المحادثة إليها. وتدعم الميزة حاليا عدة لغات، من بينها: الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، البرتغالية، والإسبانية. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
واتسآب تطرح ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها
lebanon 24
07/08/2025 08:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
في ساعاتها الذكية.. سامسونغ تطرح ميزات صحية مدفوعة
lebanon 24
07/08/2025 08:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يختبر ميزة جديدة
lebanon 24
07/08/2025 08:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تختبر ميزة Web Guide لتنظيم نتائج البحث
lebanon 24
07/08/2025 08:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2025-08-06
15:30 | 2025-08-06
13:08 | 2025-08-06
10:43 | 2025-08-06
09:42 | 2025-08-06
07:45 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24