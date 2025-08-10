31
استخدامات غير متوقعة لمنفذ USB في جهاز الراوتر.. هل كنت تعرفها؟
10-08-2025
02:00
جهاز الراوتر الذي تستخدمه
في المنزل
غالبًا ما يحتوي على منفذ USB واحد على الأقل، قد لا تعرف أهميته، لكنه يوفر عدة إمكانيات عملية.
1-
التخزين المتصل بالشبكة:
يمكنك توصيل قرص تخزين خارجي عبر منفذ USB، ليصبح متاحًا لجميع الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي، مما يسهل مشاركة الملفات أو إنشاء مكتبة فيديو أو نسخ احتياطية.
2-
مشاركة الطابعة:
توصيل طابعة بالراوتر يجعلها متاحة للطباعة من أي جهاز ضمن الشبكة، حتى من الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة.
3-
اتصال
إنترنت
احتياطي:
يمكن توصيل دونجل USB لمودم خلوي 4G أو 5G كاحتياط في حال انقطاع الإنترنت
الرئيسي
، ما يضمن استمرار الاتصال.
4-
شحن الأجهزة:
رغم أن القدرة الكهربائية لمنفذ USB في الراوتر محدودة (عادة من 2.5 إلى 4.5 واط)، يمكن استخدامه لشحن الهواتف أو الأجهزة الصغيرة في حالات الطوارئ، لكن ببطء مقارنة بشواحن الحائط.
سرعات المنافذ تختلف بين USB 2.0 وUSB 3، حيث يؤثر ذلك على سرعة نقل البيانات وكفاءة مشاركة الملفات، وهو أمر مهم عند استخدام التخزين الشبكي.
باختصار، منفذ USB في الراوتر يضيف مرونة كبيرة لإدارة الشبكة المنزلية ويُعد أداة مفيدة أكثر مما قد تظن.
