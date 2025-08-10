استخدامات غير متوقعة لمنفذ USB في جهاز الراوتر.. هل كنت تعرفها؟

جهاز الراوتر الذي تستخدمه غالبًا ما يحتوي على منفذ USB واحد على الأقل، قد لا تعرف أهميته، لكنه يوفر عدة إمكانيات عملية.

1- التخزين المتصل بالشبكة: يمكنك توصيل قرص تخزين خارجي عبر منفذ USB، ليصبح متاحًا لجميع الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي، مما يسهل مشاركة الملفات أو إنشاء مكتبة فيديو أو نسخ احتياطية.

2- مشاركة الطابعة: توصيل طابعة بالراوتر يجعلها متاحة للطباعة من أي جهاز ضمن الشبكة، حتى من الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة.



3- اتصال احتياطي: يمكن توصيل دونجل USB لمودم خلوي 4G أو 5G كاحتياط في حال انقطاع الإنترنت ، ما يضمن استمرار الاتصال.