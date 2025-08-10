بطولة العالم لشطرنج الذكاء الاصطناعي!

Advertisement

أُقيمت بطولة شطرنج على منصة Kaggle المملوكة لشركة ، والتي تتيح لعلماء البيانات تقييم أنظمتهم من خلال المسابقات.وتنافست ثمانية نماذج لغوية كبيرة من Anthropic وGoogle وOpenAI وxAI، بالإضافة إلى المطورين الصينيين DeepSeek وMoonshot AI، بعضهم ضد بعض خلال بطولة Kaggle التي استمرت ثلاثة أيام.وتغلبت OpenAI، الشركة المطورة لـChatGPT، على الذكاء الاصطناعي Grok الخاص بإيلون في نهائي البطولة.يذكر أنه تاريخيا، غالبا ما استخدمت شركات التكنولوجيا الشطرنج لتقييم تقدم وقدرات أجهزة الكمبيوتر، حيث تكاد تكون آلات الشطرنج الحديثة لا تُهزم حتى أمام أفضل اللاعبين البشريين.وخسر الأستاذ الروسي الكبير غاري كاسباروف المباراة الأولى من سلسلة مباريات الشطرنج ضد العملاق آي بي إم ديب بلو عام 1996، بالإضافة إلى مباراة العودة عام 1997.وتم اعتبار فوز ديب بلو لحظة فارقة في إظهار قدرة أجهزة الكمبيوتر على مضاهاة بعض المهارات البشرية. لكن المنافسة الحالية لم تشمل أجهزة كمبيوتر مصممة للشطرنج، بل أقيمت بين برامج ذكاء اصطناعي مصممة للاستخدام اليومي.في الوقت الذي يزعم فيه كل من وسام ألتمان، المؤسس المشارك لشركة OpenAI، أن أحدث نماذجهما هي الأذكى في العالم، خرج نموذج o3 من OpenAI دون هزيمة في البطولة، وهزم نموذج Grok 4 من xAI في النهائي؛ ما أجج المنافسة المستمرة بين الشركتين.، حقق نموذج جيميني من غوغل المركز الثالث في البطولة، بعد تغلبه على نموذج آخر من OpenAI.يذكر أن هذه النماذج من الذكاء الاصطناعي، على الرغم من موهبتها في العديد من المهام اليومية، لا تزال بحاجة إلى التدرب على الشطرنج، حيث ارتكب Grok عددا من الأخطاء خلال مبارياته الأخيرة، بما في ذلك فقدان ملكته مرارا وتكرارا.مع أنه حتى الدور نصف النهائي، بدا وكأن لا شيء سيوقف Grok 4 عن طريقه للفوز بالحدث. فعلى الرغم من بعض لحظات الضعف، بدا الذكاء الاصطناعي Grok أقوى لاعب شطرنج بلا منازع.لكن هذا الوهم تبدل في اليوم الأخير من البطولة. فأداء Grok غير المألوف مكّن نموذج o3 من OpenAI من تحقيق سلسلة من الانتصارات المقنعة، وهذا ما مكن o3 من الفوز في النهاية. (إرم)