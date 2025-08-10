29
تكنولوجيا وعلوم
بأقل من نصف السعر.. حيلة ذكية من شات جي بي تي لحجز تذاكر السفر
Lebanon 24
10-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف صانع محتوى عن حيلة مبتكرة استخدمها لتوفير مئات الدولارات على تذاكر الطيران، مؤكداً أنها أكثر فاعلية من أشهر محركات البحث عن الرحلات مثل "
غوغل
فلايتس" و"سكاي سكانر".
Advertisement
وأوضح
كاسبر
أوبالا، المعروف باسم "كاسبر كابيتال" على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يتابعه أكثر من 8 ملايين شخص، أنه تمكّن من حجز رحلة جوية مقابل 142 دولاراً فقط، في حين أن سعرها الأصلي كان يفترض أن يبلغ 1120 دولاراً، وذلك بفضل استخدامه برنامج
الذكاء الاصطناعي
"شات جي
بي تي
" كمستشار سفر شخصي.
وأكد أوبالا، المقيم في مدينة شيكاغو
الأمريكية
، أن البرنامج قادر على كشف مسارات طيران مخفية وتقديم بدائل لمطارات رئيسية، مما يتيح للركاب الحصول على أسعار أقل بكثير من المعروض على المواقع التقليدية.
وشرح أوبالا عبر صفحته على فيس بوك سبع خطوات أساسية تضمن، بحسب تجربته، الحصول على تذاكر أرخص، من بينها البحث عن شركات طيران منخفضة التكلفة غير المدرجة على محركات البحث الشهيرة، وإدراج مدن توقف (ترانزيت) قد تخفض التكلفة، إضافة إلى البحث عن "أخطاء تسعير" أو عروض خاطفة، ومراقبة الأسعار لعدة أيام بهدف الحجز عند انخفاضها.
وأشار إلى أن 28% من الرحلات الجوية لا تظهر في نتائج "غوغل فلايتس"، وأن هذه
الفجوة
تمنح المستخدمين فرصة ذهبية لتوفير المال إذا عرفوا كيف يستفيدون من أدوات الذكاء الاصطناعي.
كما نصح بالتخلي عن الولاء لشركات طيران بعينها أو التمسك بمواعيد محددة، قائلاً: "انسَ الولاء والتخمين.. شات جي بي تي هو وكيل سفرك الجديد، ولا ينام أبداً".
