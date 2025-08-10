بأقل من نصف السعر.. حيلة ذكية من شات جي بي تي لحجز تذاكر السفر



وأوضح أوبالا، المعروف باسم "كاسبر كابيتال" على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يتابعه أكثر من 8 ملايين شخص، أنه تمكّن من حجز رحلة جوية مقابل 142 دولاراً فقط، في حين أن سعرها الأصلي كان يفترض أن يبلغ 1120 دولاراً، وذلك بفضل استخدامه برنامج "شات جي " كمستشار سفر شخصي.



وشرح أوبالا عبر صفحته على فيس بوك سبع خطوات أساسية تضمن، بحسب تجربته، الحصول على تذاكر أرخص، من بينها البحث عن شركات طيران منخفضة التكلفة غير المدرجة على محركات البحث الشهيرة، وإدراج مدن توقف (ترانزيت) قد تخفض التكلفة، إضافة إلى البحث عن "أخطاء تسعير" أو عروض خاطفة، ومراقبة الأسعار لعدة أيام بهدف الحجز عند انخفاضها.



وأشار إلى أن 28% من الرحلات الجوية لا تظهر في نتائج "غوغل فلايتس"، وأن هذه تمنح المستخدمين فرصة ذهبية لتوفير المال إذا عرفوا كيف يستفيدون من أدوات الذكاء الاصطناعي.



كما نصح بالتخلي عن الولاء لشركات طيران بعينها أو التمسك بمواعيد محددة، قائلاً: "انسَ الولاء والتخمين.. شات جي بي تي هو وكيل سفرك الجديد، ولا ينام أبداً".