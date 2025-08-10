Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بأقل من نصف السعر.. حيلة ذكية من شات جي بي تي لحجز تذاكر السفر

Lebanon 24
10-08-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1403177-638904604917749726.webp
Doc-P-1403177-638904604917749726.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف صانع محتوى عن حيلة مبتكرة استخدمها لتوفير مئات الدولارات على تذاكر الطيران، مؤكداً أنها أكثر فاعلية من أشهر محركات البحث عن الرحلات مثل "غوغل فلايتس" و"سكاي سكانر".
Advertisement

وأوضح كاسبر أوبالا، المعروف باسم "كاسبر كابيتال" على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يتابعه أكثر من 8 ملايين شخص، أنه تمكّن من حجز رحلة جوية مقابل 142 دولاراً فقط، في حين أن سعرها الأصلي كان يفترض أن يبلغ 1120 دولاراً، وذلك بفضل استخدامه برنامج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" كمستشار سفر شخصي.

وأكد أوبالا، المقيم في مدينة شيكاغو الأمريكية، أن البرنامج قادر على كشف مسارات طيران مخفية وتقديم بدائل لمطارات رئيسية، مما يتيح للركاب الحصول على أسعار أقل بكثير من المعروض على المواقع التقليدية.
وشرح أوبالا عبر صفحته على فيس بوك سبع خطوات أساسية تضمن، بحسب تجربته، الحصول على تذاكر أرخص، من بينها البحث عن شركات طيران منخفضة التكلفة غير المدرجة على محركات البحث الشهيرة، وإدراج مدن توقف (ترانزيت) قد تخفض التكلفة، إضافة إلى البحث عن "أخطاء تسعير" أو عروض خاطفة، ومراقبة الأسعار لعدة أيام بهدف الحجز عند انخفاضها.

وأشار إلى أن 28% من الرحلات الجوية لا تظهر في نتائج "غوغل فلايتس"، وأن هذه الفجوة تمنح المستخدمين فرصة ذهبية لتوفير المال إذا عرفوا كيف يستفيدون من أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما نصح بالتخلي عن الولاء لشركات طيران بعينها أو التمسك بمواعيد محددة، قائلاً: "انسَ الولاء والتخمين.. شات جي بي تي هو وكيل سفرك الجديد، ولا ينام أبداً".
مواضيع ذات صلة
تحذير مهم من OpenAI: "شات جي بي تي" قد يُستخدم في تصنيع أسلحة بيولوجية
lebanon 24
11/08/2025 01:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرحلة الأولى من مرفأ جونية في 23 تموز وحجز التذاكر بدءًا من الأسبوع المقبل
lebanon 24
11/08/2025 01:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عن أسعار تذاكر السفر في لبنان.. ماذا كشف رئيس "الميدل إيست"؟
lebanon 24
11/08/2025 01:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
لاستغراق الطفل في النوم.. اليكم هذه الحيلة الذكية
lebanon 24
11/08/2025 01:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:57 | 2025-08-10
05:45 | 2025-08-10
05:00 | 2025-08-10
04:15 | 2025-08-10
02:00 | 2025-08-10
00:04 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24