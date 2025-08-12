مايكروسوفت: لا تغيير في دعم Forza رغم تقارير التسريح

Advertisement

أكدت شركة أن ألعاب السباقات Forza Motorsport و Forza Horizon 5 ستستمران في الحصول على الدعم، وذلك بعد شائعات عن تسريح موظفين في استوديو Turn 10 الذي يطور لعبة Forza Motorsport ، وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن استوديوهات Turn 10 و Playground Games ستواصل إضافة محتوى جديد للألعاب.على الرغم من تقارير سابقة عن تسريح فريق تطوير لعبة Forza Motorsport بالكامل، إلا أن مايكروسوفت أكدت على استمرار الدعم للعبة، وأصدر استوديو Turn 10 مؤخرًا تفاصيل حول المحتوى القادم، بما في ذلك جولتين جديدتين في وضع Career Mode، الجولة الأولى، Track Toys Tour، متاحة الآن، والجولة الثانية، Ringer Tour، ستكون متاحة في سبتمبر، هذا يؤكد أن فريقًا ما يزال يعمل على تطوير ودعم اللعبة.تستمر لعبة Forza Horizon 5 في تحقيق نجاح كبير، خاصة بعد إطلاقها على منصة PlayStation 5 في أبريل الماضي، وبحسب التقارير أصبحت اللعبة الأكثر مبيعًا على PS5 في عام 2025، حيث بيعت منها أكثر من ثلاثة ملايين نسخة على منصة سوني، أما عن مستقبل السلسلة فلم تكشف مايكروسوفت عن خطط لأجزاء جديدة، لكن استوديو Playground Games يعمل حاليًا على لعبة Fable التى من المقرر إصدارها فى عام 2026. (اليوم السابع)