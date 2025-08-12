Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت: لا تغيير في دعم Forza رغم تقارير التسريح

Lebanon 24
12-08-2025 | 01:09
A-
A+
Doc-P-1403660-638905831036289573.jpg
Doc-P-1403660-638905831036289573.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت شركة مايكروسوفت أن ألعاب السباقات Forza Motorsport و Forza Horizon 5 ستستمران في الحصول على الدعم، وذلك بعد شائعات عن تسريح موظفين في استوديو Turn 10 الذي يطور لعبة Forza Motorsport ، وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن استوديوهات Turn 10 و Playground Games ستواصل إضافة محتوى جديد للألعاب.
Advertisement

على الرغم من تقارير سابقة عن تسريح فريق تطوير لعبة Forza Motorsport بالكامل، إلا أن مايكروسوفت أكدت على استمرار الدعم للعبة، وأصدر استوديو Turn 10 مؤخرًا تفاصيل حول المحتوى القادم، بما في ذلك جولتين جديدتين في وضع Career Mode، الجولة الأولى، Track Toys Tour، متاحة الآن، والجولة الثانية، Ringer Tour، ستكون متاحة في سبتمبر، هذا يؤكد أن فريقًا ما يزال يعمل على تطوير ودعم اللعبة.


تستمر لعبة Forza Horizon 5 في تحقيق نجاح كبير، خاصة بعد إطلاقها على منصة PlayStation 5 في أبريل الماضي، وبحسب التقارير أصبحت اللعبة الأكثر مبيعًا على PS5 في عام 2025، حيث بيعت منها أكثر من ثلاثة ملايين نسخة على منصة سوني، أما عن مستقبل السلسلة فلم تكشف مايكروسوفت عن خطط لأجزاء جديدة، لكن استوديو Playground Games يعمل حاليًا على لعبة Fable التى من المقرر إصدارها فى عام 2026. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
تقارير: إنتاج الجيل القادم من شرائح الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت سيتأخر إلى عام 2026
lebanon 24
12/08/2025 10:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا تغيير في موعد تطبيق الرسوم ولن يكون هناك تغيير
lebanon 24
12/08/2025 10:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تغيير الأشخاص لا يؤثّر على القرارات
lebanon 24
12/08/2025 10:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يتساءل: لماذا لا يكون هناك تغيير للنظام في إيران؟
lebanon 24
12/08/2025 10:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2025-08-11
16:00 | 2025-08-11
14:00 | 2025-08-11
10:29 | 2025-08-11
03:20 | 2025-08-11
01:45 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24