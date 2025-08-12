Advertisement

توعد بمقاضاتها... ماسك: آبل تخالف قوانين الاحتكار

12-08-2025 | 07:50
اتهم المياردير الأمريكي إيلون ماسك شركة آبل بمخالفة قوانين الاحتكار فيما يتعلق في التصنيفات في متجر تطبيقاتها الإلكتروني، وتوعد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة.
وقال ماسك في منشور على منصة إكس: "تتصرف آبل بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي غير شركة OpenAI أن تصل إلى المرتبة الأولى في متجر التطبيقات الخاص بها."

ووصف ماسك هذا الأمر بأنه "انتهاك واضح من قبل آبل لقوانين مكافحة الاحتكار"، وأشار إلى أن شركته xAI للذكاء الاصطناعي التي أسسها "ستتخذ إجراءات قانونية على الفور".

وفي رد على اتهامات ماسك، نشر سام ألتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، تعليقا على منصة إكس قال فيه إن "ماسك يستخدم منصته لخدمة مصالحه الشخصية، وأن OpenAI ستواصل التركيز على تقديم منتجات رائعة".

وتجدر الإشارة إلى أن روبوت الدردشة ChatGPT التابع لـOpenAI يحتل حاليا المركز الأول في قسم "أفضل التطبيقات المجانية" في متجر تطبيقات آيفون بالولايات المتحدة، بينما يحتل تطبيق Grok المملوك لشركة xAI المركز الخامس، ويأتي روبوت الدردشة التابع لغوغل في المركز 57.
03:26 | 2025-08-12
01:09 | 2025-08-12
23:00 | 2025-08-11
16:00 | 2025-08-11
14:00 | 2025-08-11
10:29 | 2025-08-11
