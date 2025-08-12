توعد بمقاضاتها... ماسك: آبل تخالف قوانين الاحتكار

Advertisement

اتهم المياردير الأمريكي شركة آبل بمخالفة قوانين الاحتكار فيما يتعلق في التصنيفات في متجر تطبيقاتها الإلكتروني، وتوعد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة.وقال في منشور على منصة إكس: "تتصرف آبل بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي غير شركة OpenAI أن تصل إلى المرتبة الأولى في الخاص بها."ووصف ماسك هذا الأمر بأنه "انتهاك واضح من قبل آبل لقوانين مكافحة الاحتكار"، وأشار إلى أن شركته xAI للذكاء الاصطناعي التي أسسها "ستتخذ إجراءات قانونية على الفور".وفي رد على اتهامات ماسك، نشر ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، تعليقا على منصة إكس قال فيه إن "ماسك يستخدم منصته لخدمة مصالحه الشخصية، وأن OpenAI ستواصل التركيز على تقديم منتجات رائعة".وتجدر الإشارة إلى أن الدردشة ChatGPT التابع لـOpenAI يحتل حاليا المركز الأول في قسم "أفضل التطبيقات المجانية" في متجر تطبيقات آيفون بالولايات المتحدة، بينما يحتل تطبيق Grok المملوك لشركة xAI ، ويأتي روبوت الدردشة التابع لغوغل في المركز 57.