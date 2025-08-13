Advertisement

بسبب الجدل حول GPT-5... إعادة تفعيل "منتقي النماذج" في Chatgpt

Lebanon 24
13-08-2025 | 04:21
Doc-P-1404144-638906808662088940.jpg
Doc-P-1404144-638906808662088940.jpg photos 0
بعد أسبوع واحد فقط على طرح نموذج GPT-5، الذي روّجت له شركة OpenAI بوصفه "النموذج الموحد" القادر على تبسيط تجربة مستخدمي Chatgpt، عادت الشركة لتعيد خيار منتقي النماذج الذي كان الرئيس التنفيذي، سام ألتمان، قد وصفه سابقًا بأنه معقد ومزعج.
الفكرة الأساسية وراء GPT-5 كانت الاعتماد على "جهاز توجيه" ذكي يختار تلقائيًا أفضل أسلوب للإجابة عن أسئلة المستخدم، ما يلغي الحاجة لاختيار النماذج يدويًا، وفق تقرير لموقع تك كرانش.


لكن النتائج لم تكن كما خُطط لها؛ إذ أضافت الشركة ثلاثة أوضاع جديدة يمكن للمستخدم تحديدها يدويًا: "تلقائي"، "سريع"، و**"تفكير"، مع إتاحة العودة لاستخدام نماذج سابقة مثل GPT-4o، GPT-4.1، وo3** لمشتركي الخدمة المدفوعة.


أكد ألتمان أن الشركة تعمل على تحديث شخصية GPT-5 لتكون أكثر ودًا من الشخصية الحالية، لكن أقل إزعاجًا من GPT-4o.


أشار إلى أن الأيام الأخيرة أظهرت أهمية تخصيص شخصية النموذج لكل مستخدم على حدة.


عودة "منتقي النماذج" أثارت جدلاً واسعًا، خاصة بعد أن واجه مستخدمون مشكلات في أداء GPT-5 يوم الإطلاق، ما دفع ألتمان للرد على الانتقادات في جلسة أسئلة وأجوبة على منصة "ريديت".

