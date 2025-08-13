35
تكنولوجيا وعلوم
بسبب الجدل حول GPT-5... إعادة تفعيل "منتقي النماذج" في Chatgpt
Lebanon 24
13-08-2025
|
04:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أسبوع واحد فقط على طرح نموذج GPT-5، الذي روّجت له شركة OpenAI بوصفه "النموذج الموحد"
القادر
على تبسيط تجربة مستخدمي Chatgpt، عادت الشركة لتعيد خيار منتقي النماذج الذي كان الرئيس التنفيذي،
سام ألتمان
، قد وصفه سابقًا بأنه معقد ومزعج.
الفكرة الأساسية وراء GPT-5 كانت الاعتماد على "جهاز توجيه" ذكي يختار تلقائيًا أفضل أسلوب للإجابة عن أسئلة المستخدم، ما يلغي الحاجة لاختيار النماذج يدويًا، وفق تقرير لموقع
تك كرانش
.
لكن النتائج لم تكن كما خُطط لها؛ إذ أضافت الشركة ثلاثة أوضاع جديدة يمكن للمستخدم تحديدها يدويًا: "تلقائي"، "سريع"، و**"تفكير"، مع إتاحة العودة لاستخدام نماذج سابقة مثل GPT-4o، GPT-4.1، وo3** لمشتركي الخدمة المدفوعة.
أكد ألتمان أن الشركة تعمل على تحديث شخصية GPT-5 لتكون أكثر ودًا من الشخصية الحالية، لكن أقل إزعاجًا من GPT-4o.
أشار إلى أن الأيام الأخيرة أظهرت أهمية تخصيص شخصية النموذج لكل مستخدم على حدة.
عودة "منتقي النماذج" أثارت جدلاً واسعًا، خاصة بعد أن واجه مستخدمون مشكلات في أداء GPT-5 يوم الإطلاق، ما دفع ألتمان للرد على الانتقادات في جلسة أسئلة وأجوبة على منصة "ريديت".
