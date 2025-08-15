29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بشأن شركة "إنتل".. هذا ما تخطط له الحكومة الأميركية
Lebanon 24
15-08-2025
|
17:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة بلومبرغ بأن الحكومة الأميركية تجري محادثات مع شركة إنتل المتعثرة ماليًا، لبحث إمكانية الاستحواذ على حصة مباشرة فيها، في خطوة ستكون الأولى من نوعها في تاريخ الشركة، بهدف دعمها في مواجهة أزمتها.
Advertisement
وأوضحت الوكالة أن المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولية، ولم يُحدد موعد أو يُتخذ قرار نهائي بشأن حجم الحصة أو الشروط المحتملة للاتفاق، مشيرةً إلى أن فكرة استثمار حكومي مباشر في إنتل تُعد تطورًا غير مسبوق.
ويأتي ذلك بعد لقاء جمع الرئيس التنفيذي لإنتل، ليب بو تان، بالرئيس الأميركي الحالي
دونالد ترامب
في
البيت الأبيض
، إذ كان
ترامب
قد دعا سابقًا إلى استقالة تان بسبب علاقاته الاستثمارية مع شركات صينية، قبل أن يمدحه لاحقًا على منصة Truth Social واصفًا مسيرته بأنها "قصة مذهلة".
وتشهد إنتل مدة صعبة تخللتها عمليات تسريح لآلاف الموظفين خلال الأشهر التسعة الماضية، وإلغاء مشاريع خارجية، إضافةً إلى تأجيل إنشاء مصنع في ولاية أوهايو كان من المقرر تمويله جزئيًا عبر قانون الرقاقات والعلوم الأمريكي. وكان الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة، كريغ باريت، قد دعا إلى خطة إنقاذ تمولها شركات من عملاء إنتل بدلًا من الحكومة.
ويشير التقرير إلى أن
الولايات المتحدة
لا تمتلك صندوق استثمار سيادي على غرار صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو شركة مبادلة
الإماراتية
، مع أن ترامب اقترح إنشاء صندوق مماثل في شباط الماضي.
ويستشهد التقرير بتجربة سابقة لوزارة الدفاع الأميركية، حين استحوذت على حصة مفضلة بقيمة قدرها 400 مليون دولار في شركة MP Materials لإنتاج
المعادن
النادرة، مما جعل البنتاغون أكبر مساهم فيها، وهو ما شكل سابقة لتدخل الحكومة في القطاع الخاص.
(aitnews)
مواضيع ذات صلة
هذا ما تخطط له أميركا بشأن غزة
Lebanon 24
هذا ما تخطط له أميركا بشأن غزة
16/08/2025 02:18:29
16/08/2025 02:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تخطط له "ميتسوبيشي"
Lebanon 24
هذا ما تخطط له "ميتسوبيشي"
16/08/2025 02:18:29
16/08/2025 02:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. هذا ما تخطط له الفلبين وواشنطن
Lebanon 24
لردع الصين.. هذا ما تخطط له الفلبين وواشنطن
16/08/2025 02:18:29
16/08/2025 02:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب السوري.. هذا ما تخطط له إسرائيل
Lebanon 24
في الجنوب السوري.. هذا ما تخطط له إسرائيل
16/08/2025 02:18:29
16/08/2025 02:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
ميزة جديدة من "واتسآب".. ما هي؟
Lebanon 24
ميزة جديدة من "واتسآب".. ما هي؟
16:00 | 2025-08-15
15/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة في ساعات "آبل"
Lebanon 24
ميزة جديدة في ساعات "آبل"
09:29 | 2025-08-15
15/08/2025 09:29:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لحماية المستخدمين من الاحتيال.. ميزات جديدة لتطبيق "Max"
Lebanon 24
لحماية المستخدمين من الاحتيال.. ميزات جديدة لتطبيق "Max"
06:21 | 2025-08-15
15/08/2025 06:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً... Lenovo تطلق حاسبها الجديد
Lebanon 24
قريباً... Lenovo تطلق حاسبها الجديد
03:00 | 2025-08-15
15/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسونامي غامض" ضرب ألاسكا مؤخراً.. والعلماء يحددون أسبابه
Lebanon 24
"تسونامي غامض" ضرب ألاسكا مؤخراً.. والعلماء يحددون أسبابه
23:34 | 2025-08-14
14/08/2025 11:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
14:15 | 2025-08-15
15/08/2025 02:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد
Lebanon 24
"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد
13:01 | 2025-08-15
15/08/2025 01:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2025-08-15
ميزة جديدة من "واتسآب".. ما هي؟
09:29 | 2025-08-15
ميزة جديدة في ساعات "آبل"
06:21 | 2025-08-15
لحماية المستخدمين من الاحتيال.. ميزات جديدة لتطبيق "Max"
03:00 | 2025-08-15
قريباً... Lenovo تطلق حاسبها الجديد
23:34 | 2025-08-14
"تسونامي غامض" ضرب ألاسكا مؤخراً.. والعلماء يحددون أسبابه
23:00 | 2025-08-14
ميزة خفية في iOS 26 تمنح الآيفون القديم سرعة إضافية... اكتشفها!
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 02:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 02:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
16/08/2025 02:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24