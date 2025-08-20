Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أدوات ذكاء اصطناعي تجعل دراسة الطلاب أكثر تفاعلية وفعالية… تعرّف عليها

Lebanon 24
20-08-2025 | 03:42
A-
A+
Doc-P-1406843-638912838814830361.jpg
Doc-P-1406843-638912838814830361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشهد قطاع التعليم تغييرات جذرية مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الصفوف الدراسية، ما يوفر للطلاب طرقًا أكثر تفاعلية وفعالية في التعلم.
Advertisement

فمن التدوين الفوري للملاحظات إلى إعداد بطاقات تعليمية مخصصة، أصبحت هذه الأدوات شريكًا داعمًا للطلاب بدلًا من أن تحل محل العملية التعليمية، وفق خبراء التكنولوجيا، بحسب Tom's Guide.

ChatGPT

أطلقت شركة OpenAI وضعًا مخصصًا للدراسة يحوّل ChatGPT إلى معلم شخصي، قادر على إنشاء بطاقات تعليمية وإعداد أسئلة واختبارات تفاعلية بمجرد تحديد المادة ومستوى المعرفة وأسلوب التعلم المفضل.

Grammarly

تجاوز Grammarly مرحلة التصحيح اللغوي التقليدي، ليقدم اقتراحات ذكية لصياغة الجمل وضبط النبرة وتحسين الوضوح، بالإضافة إلى خاصية فحص الانتحال لضمان جودة الأبحاث.

Otter.ai

تتيح أداة Otter.ai تسجيل المحاضرات وتحويلها إلى نصوص قابلة للبحث، مع تمييز النقاط المهمة وتوليد ملخصات فورية، ما يساعد الطلاب على تنظيم المعلومات واسترجاعها بسهولة.

ويشير الخبراء إلى أن التحدي أمام الطلاب اليوم لا يكمن في تجنب هذه الأدوات، بل في استخدامها بذكاء لتعزيز الفهم، وصقل مهارات التعبير، مع الحفاظ على النزاهة الأكاديمية.

NotebookLM

تتيح منصة "NotebookLM" من غوغل تحميل ملفات المحاضرات ومواد الدراسة، ثم طرح الأسئلة عليها مباشرة، مع إمكانية توليد خرائط ذهنية وملخصات، وحتى تحويل المحتوى إلى بودكاست للاستماع أثناء التنقل.

Canva Pro مع Veo 3

بالتكامل مع تقنية "Veo 3" من "Google DeepMind"، توفر "Canva" أدوات متقدمة لإعداد العروض التقديمية ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية، ما يجعلها خياراً مثالياً للمشاريع الجماعية والمتعلمين البصريين.
مواضيع ذات صلة
ذكاء اصطناعي يفك ألغاز الحضارات القديمة: تعرفوا إلى Aeneas من غوغل
lebanon 24
20/08/2025 12:16:20 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة غوغل تطلق 30 أداة ذكاء اصطناعي جديدة تُحدث ثورة في التعليم
lebanon 24
20/08/2025 12:16:20 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: الذكاء الاصطناعي لا يصلح ليكون معالجاً نفسياً
lebanon 24
20/08/2025 12:16:20 Lebanon 24 Lebanon 24
في المناطق النائية.. أداة ذكاء اصطناعي تسرع تشخيص سرطان الجلد
lebanon 24
20/08/2025 12:16:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:37 | 2025-08-20
00:00 | 2025-08-20
23:35 | 2025-08-19
23:00 | 2025-08-19
16:00 | 2025-08-19
14:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24