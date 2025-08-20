30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
أدوات ذكاء اصطناعي تجعل دراسة الطلاب أكثر تفاعلية وفعالية… تعرّف عليها
Lebanon 24
20-08-2025
|
03:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشهد قطاع التعليم تغييرات جذرية مع دخول تقنيات
الذكاء الاصطناعي
إلى الصفوف الدراسية، ما يوفر للطلاب طرقًا أكثر تفاعلية وفعالية في التعلم.
Advertisement
فمن التدوين الفوري للملاحظات إلى إعداد بطاقات تعليمية مخصصة، أصبحت هذه الأدوات شريكًا داعمًا للطلاب بدلًا من أن تحل محل العملية التعليمية، وفق خبراء التكنولوجيا، بحسب Tom's Guide.
ChatGPT
أطلقت شركة OpenAI وضعًا مخصصًا للدراسة يحوّل ChatGPT إلى معلم شخصي، قادر على إنشاء بطاقات تعليمية وإعداد أسئلة واختبارات تفاعلية بمجرد تحديد المادة ومستوى المعرفة وأسلوب التعلم المفضل.
Grammarly
تجاوز Grammarly مرحلة التصحيح اللغوي التقليدي، ليقدم اقتراحات ذكية لصياغة الجمل وضبط النبرة وتحسين الوضوح، بالإضافة إلى خاصية فحص الانتحال لضمان جودة الأبحاث.
Otter.ai
تتيح أداة Otter.ai تسجيل المحاضرات وتحويلها إلى نصوص قابلة للبحث، مع تمييز النقاط المهمة وتوليد ملخصات فورية، ما يساعد الطلاب على تنظيم المعلومات واسترجاعها بسهولة.
ويشير الخبراء إلى أن التحدي أمام الطلاب اليوم لا يكمن في تجنب هذه الأدوات، بل في استخدامها بذكاء لتعزيز الفهم، وصقل مهارات التعبير، مع الحفاظ على النزاهة الأكاديمية.
NotebookLM
تتيح منصة "NotebookLM" من
غوغل
تحميل ملفات المحاضرات ومواد الدراسة، ثم طرح الأسئلة عليها مباشرة، مع إمكانية توليد خرائط ذهنية وملخصات، وحتى تحويل المحتوى إلى
بودكاست
للاستماع أثناء التنقل.
Canva Pro مع Veo 3
بالتكامل مع تقنية "Veo 3" من "Google DeepMind"، توفر "Canva" أدوات متقدمة لإعداد العروض التقديمية ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية، ما يجعلها خياراً مثالياً للمشاريع الجماعية والمتعلمين البصريين.
مواضيع ذات صلة
ذكاء اصطناعي يفك ألغاز الحضارات القديمة: تعرفوا إلى Aeneas من غوغل
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي يفك ألغاز الحضارات القديمة: تعرفوا إلى Aeneas من غوغل
20/08/2025 12:16:20
20/08/2025 12:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة غوغل تطلق 30 أداة ذكاء اصطناعي جديدة تُحدث ثورة في التعليم
Lebanon 24
شركة غوغل تطلق 30 أداة ذكاء اصطناعي جديدة تُحدث ثورة في التعليم
20/08/2025 12:16:20
20/08/2025 12:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: الذكاء الاصطناعي لا يصلح ليكون معالجاً نفسياً
Lebanon 24
دراسة: الذكاء الاصطناعي لا يصلح ليكون معالجاً نفسياً
20/08/2025 12:16:20
20/08/2025 12:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في المناطق النائية.. أداة ذكاء اصطناعي تسرع تشخيص سرطان الجلد
Lebanon 24
في المناطق النائية.. أداة ذكاء اصطناعي تسرع تشخيص سرطان الجلد
20/08/2025 12:16:20
20/08/2025 12:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
لأول مرة... جميع إصدارات آيفون 17 ستُصنَّع في الهند
Lebanon 24
لأول مرة... جميع إصدارات آيفون 17 ستُصنَّع في الهند
01:37 | 2025-08-20
20/08/2025 01:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس ومواصفات قوية… Honor تكشف عن هاتفها الجديد X7c (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس ومواصفات قوية… Honor تكشف عن هاتفها الجديد X7c (فيديو)
00:00 | 2025-08-20
20/08/2025 12:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
على فيسبوك وإنستاغرام... ميتا تطرح ميزة الدبلجة الصوتية بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
على فيسبوك وإنستاغرام... ميتا تطرح ميزة الدبلجة الصوتية بالذكاء الاصطناعي
23:35 | 2025-08-19
19/08/2025 11:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتفادي غرامات أوروبية.. غوغل تغيّر سياسات متجر "Play Store"
Lebanon 24
لتفادي غرامات أوروبية.. غوغل تغيّر سياسات متجر "Play Store"
23:00 | 2025-08-19
19/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. مجرمو الإنترنت يستخدمون أحرفاً يابانية لخداع مستخدمي "بوكينغ"
Lebanon 24
تحذير.. مجرمو الإنترنت يستخدمون أحرفاً يابانية لخداع مستخدمي "بوكينغ"
16:00 | 2025-08-19
19/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
11:30 | 2025-08-19
19/08/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
10:18 | 2025-08-19
19/08/2025 10:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
01:37 | 2025-08-20
لأول مرة... جميع إصدارات آيفون 17 ستُصنَّع في الهند
00:00 | 2025-08-20
بسعر منافس ومواصفات قوية… Honor تكشف عن هاتفها الجديد X7c (فيديو)
23:35 | 2025-08-19
على فيسبوك وإنستاغرام... ميتا تطرح ميزة الدبلجة الصوتية بالذكاء الاصطناعي
23:00 | 2025-08-19
لتفادي غرامات أوروبية.. غوغل تغيّر سياسات متجر "Play Store"
16:00 | 2025-08-19
تحذير.. مجرمو الإنترنت يستخدمون أحرفاً يابانية لخداع مستخدمي "بوكينغ"
14:00 | 2025-08-19
"ديب سيك" تطلق تحديث V3.1 للذكاء الاصطناعي.. مع قدرة استيعاب أكبر
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 12:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 12:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 12:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24