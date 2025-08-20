أدوات ذكاء اصطناعي تجعل دراسة الطلاب أكثر تفاعلية وفعالية… تعرّف عليها

Advertisement

فمن التدوين الفوري للملاحظات إلى إعداد بطاقات تعليمية مخصصة، أصبحت هذه الأدوات شريكًا داعمًا للطلاب بدلًا من أن تحل محل العملية التعليمية، وفق خبراء التكنولوجيا، بحسب Tom's Guide.أطلقت شركة OpenAI وضعًا مخصصًا للدراسة يحوّل ChatGPT إلى معلم شخصي، قادر على إنشاء بطاقات تعليمية وإعداد أسئلة واختبارات تفاعلية بمجرد تحديد المادة ومستوى المعرفة وأسلوب التعلم المفضل.تجاوز Grammarly مرحلة التصحيح اللغوي التقليدي، ليقدم اقتراحات ذكية لصياغة الجمل وضبط النبرة وتحسين الوضوح، بالإضافة إلى خاصية فحص الانتحال لضمان جودة الأبحاث.تتيح أداة Otter.ai تسجيل المحاضرات وتحويلها إلى نصوص قابلة للبحث، مع تمييز النقاط المهمة وتوليد ملخصات فورية، ما يساعد الطلاب على تنظيم المعلومات واسترجاعها بسهولة.ويشير الخبراء إلى أن التحدي أمام الطلاب اليوم لا يكمن في تجنب هذه الأدوات، بل في استخدامها بذكاء لتعزيز الفهم، وصقل مهارات التعبير، مع الحفاظ على النزاهة الأكاديمية.تتيح منصة "NotebookLM" من تحميل ملفات المحاضرات ومواد الدراسة، ثم طرح الأسئلة عليها مباشرة، مع إمكانية توليد خرائط ذهنية وملخصات، وحتى تحويل المحتوى إلى للاستماع أثناء التنقل.بالتكامل مع تقنية "Veo 3" من "Google DeepMind"، توفر "Canva" أدوات متقدمة لإعداد العروض التقديمية ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية، ما يجعلها خياراً مثالياً للمشاريع الجماعية والمتعلمين البصريين.