متفرقات
من سحر التقنية إلى سمّ التضليل: "فيو 3" من غوغل يصنع واقعًا مزيفًا
Lebanon 24
20-08-2025
|
08:00
photos
سلطت تقارير حديثة الضوء على أداة "فيو 3ط من
غوغل
، القادرة على إنتاج مقاطع فيديو واقعية يصعب تمييزها عن الحقيقة.
وتشير التقارير إلى إمكانية استغلال هذه التقنية في التضليل السياسي، ونشر الدعاية، وتأجيج الأزمات، حتى في الأحداث الحساسة، كما ظهر في تجربة إعادة محاكاة حادثة
ليفربول
بشكل تخيلي، حيث أنتجت مقاطع مقنعة يمكن أن تضلل الجمهور.
وتعهدت غوغل بإضافة علامة صغيرة على مقاطع "فيو 3" لحماية المستخدمين، لكنها ضعيفة وقابلة للإزالة بسهولة، ما يثير تساؤلات حول جدوى حماية الثقة العامة.
الخبراء يحذرون من أن هذه الأدوات قد تستخدم قريبًا في انتحال الهوية، التدخلات
الانتخابية
، وقد تصل إلى نشر محتوى جنسي مزيف، مما يهدد الثقة الجماعية ومصداقية المعلومات عبر الإنترنت.
ناصر الدين تفقد مصنع "فارمالاين" واطلع على أحدث التقنيات المعتمدة في تصنيع الدواء
غوغل تُدين وتُعوّض.. أرجنتيني نُشرت صورته عاريًا على "ستريت فيو" وحصل على 12 ألف يورو
جديد "غوغل"... تقنية تعتمد على التعلم الآلي لتحديد أعمار المستخدمين
من "غوغل".. إليكم أداة جديدة مهمة
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
هجوم سيبراني يستهدف "أورنج بلجيكا".. والكشف عن بيانات مئات آلاف العملاء
تعرف على دور جيل زد في الذكاء الاصطناعي!
اعتراضًا على الشراكة مع الجيش الإسرائيلي.. موظفو مايكروسوفت يتظاهرون
مؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان 2025: نحو نموذج لبناني مبتكر ومسؤول
من قلب الرياض.. جيرارد بيكيه يسطع في سماء الرياضات الإلكترونية
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
