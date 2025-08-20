من سحر التقنية إلى سمّ التضليل: "فيو 3" من غوغل يصنع واقعًا مزيفًا

Advertisement

سلطت تقارير حديثة الضوء على أداة "فيو 3ط من ، القادرة على إنتاج مقاطع فيديو واقعية يصعب تمييزها عن الحقيقة.وتشير التقارير إلى إمكانية استغلال هذه التقنية في التضليل السياسي، ونشر الدعاية، وتأجيج الأزمات، حتى في الأحداث الحساسة، كما ظهر في تجربة إعادة محاكاة حادثة بشكل تخيلي، حيث أنتجت مقاطع مقنعة يمكن أن تضلل الجمهور.وتعهدت غوغل بإضافة علامة صغيرة على مقاطع "فيو 3" لحماية المستخدمين، لكنها ضعيفة وقابلة للإزالة بسهولة، ما يثير تساؤلات حول جدوى حماية الثقة العامة.الخبراء يحذرون من أن هذه الأدوات قد تستخدم قريبًا في انتحال الهوية، التدخلات ، وقد تصل إلى نشر محتوى جنسي مزيف، مما يهدد الثقة الجماعية ومصداقية المعلومات عبر الإنترنت.