آبل تتهم شركة صينية شهيرة بالسرقة… ما القصّة؟

وأوضحت "آبل" أن "أوبو" استقطبت موظفًا رفيع الأجر من فريق تطوير الساعة وشجعته على سرقة أسرار تجارية لضمان انتقاله للعمل لديها.وكان شي، مهندس أنظمة الاستشعار السابق في "آبل"، قد تمكن من الوصول إلى وثائق سرية حول تقنيات استشعار الصحة التي تعمل عليها الشركة، قبل أن يغادرها في حزيران الماضي وينضم إلى "أوبو".وتشير الشكوى المقدمة من "آبل" إلى أن تشين أخفى نيته مغادرة الشركة للعمل مع المنافس، وحضر سلسلة من الاجتماعات مع فريق تطوير الساعة بهدف كشف أسرار تطويرها والاطلاع على الأبحاث الجارية.كذلك قام بتحميل 63 وثيقة من خدمة استضافة سحابية تتضمن مستندات ووثائق سرية حول تطوير الساعة ووضعها في قرص "يو إس بي" (USB) قبل مغادرته الشركة بيوم واحد.وتؤكد الشركة أن تشين شي سرق أسرار وخرق الاتفاقيات الخاصة بها، مضيفة أن "أوبو" كانت على علم بذلك وشجعته على القيام بهذا.ومن جانبها، أكدت "أوبو" علمها بالقضية، مشيرة إلى أنها لم تجد أي دليل يربط بين اتهامات "آبل" ووظيفة تشين شي لديها، مما يجعلها تنكر هذه الاتهامات، وأوضح المتحدث الرسمي بالشركة نية "أوبو" التعاون مع الإجراءات القانونية اللازمة.ولكن "آبل" تدعي أنها وصلت لمحادثات رسمية بين تشين شي ونائب رئيس "أوبو" للقطاع الصحي، وتضمنت هذه الرسائل تأكيدا من تشين أنه حصل على المستندات، فضلا عن إجرائه المقابلات مع الموظفين، وما كان من "أوبو" إلا أن رد بما يفيد موافقته على ما يجري بإرساله بعض الرموز التعبيرية.