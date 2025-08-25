Advertisement

متفرقات

"دووم".. تعود إلى الحياة على جهاز شحن من "أنكر"

Lebanon 24
25-08-2025 | 15:12
تمكن أحد محبي لعبة "دووم" (Doom) الكلاسيكية التي صدرت في عام 1993 من تشغيل اللعبة على الشاشة المدمجة في شاحن هواتف تابع لشركة "أنكر" (Anker)، وذلك وفق التقرير الذي نشره موقع "تومز هاردوير" التقني.
وبفضل مواصفات وحدة الشحن الخاص بالجهاز، استطاع آرون كريستوفيل تشغيل اللعبة على جهاز "أنكر برايم تشارجر" (Anker Prime Charger)، إذ تأتي مع شريحة داخلية مزودة بذاكرة تخزين بمساحة 16 ميغابايت وذاكرة عشوائية 8 ميغابايت، فضلا عن شاشة بحجم 2.26 بوصة ودقة 480×200 بكسل.

ويعمل معالج الوحدة بتردد 150 ميغاهرتز وهو من نوع معالجات "إيه آر إم" التي تأتي ببطاقة رسومية مدمجة، وتتغلب هذه المواصفات على مواصفات الجهاز الأصلي الذي كان مطلوبا لتشغيل اللعبة كونه يأتي مع تردد 33 ميغاهرتز.

ويعد جهاز "أنكر برايم تشارجر" أقوى وحدات الشحن الخاصة بالشركة وتأتي بمجموعة متنوعة من المزايا الإضافية التي لم تكن ضرورية لتشغيل اللعبة، مثل 6 منافذ "يو إس بي" وقوة على توصيل 250 واط من الطاقة.

وتمكن كريستوفيل من التحكم في اللعبة عبر قطعة التحكم في جهاز الشحن التي يمكن تدويرها والضغط عليها للنقر، ولكن لا يستطيع الجهاز تشغيل أصوات اللعبة لافتقاره لوحدة الصوت الخارجية.

ويقول كريستوفيل إن اللعبة تعمل أفضل مما كان يتوقع بفضل مواصفات الجهاز وضعف المواصفات المطلوبة لتشغيل اللعبة في الأساس.

ويذكر بأن لعبة "دووم" الكلاسيكية هي من أوائل الألعاب التي صدرت لأجهزة الحواسيب وكانت رائجة للغاية وقت صدورها ولفترة طويلة، كما أن العديد من الألعاب المعاصرة لها اعتمدت على أسلوب اللعب ذاته الخاص بها.

كما تم تشغيل اللعبة على العديد من الأجهزة التي لا تدعم مثل هذه الألعاب في العادة ولكنها تمتلك وحدات معالج داخلي وشاشة لتشغيل اللعبة بدءا من الآلات الحاسبة وحتى الكاميرات وبعض برمجيات الحاسوب.

(الجزيرة)
