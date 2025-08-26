Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الطريقة كُشفت… هكذا يحصل "ChatGPT" على إجابات أسئلتك!

Lebanon 24
26-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1409425-638918494146708817.png
Doc-P-1409425-638918494146708817.png photos 0
كشفت تقارير صحفية حديثة أن شركة OpenAI تستخدم بيانات من غوغل للبحث للإجابة على بعض استفسارات مستخدميها، لا سيما تلك المتعلقة بالأخبار والرياضة والأسواق المالية.
ووفق تقرير موقع The Information التقني، فقد أفادت مصادر بأن OpenAI تحصل على هذه البيانات عبر شركة SerpApi المتخصصة في تقنيات استخراج البيانات من الويب (Web-Scraping)، ما يمكّن نماذج الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى نتائج البحث لبناء مجموعات بيانات واسعة تُستخدم في تدريب النماذج.
 

وأشار التقرير إلى أن أدوات OpenAI غالبًا ما تواجه صعوبة في تقديم إجابات دقيقة عند التعامل مع الموضوعات الآنية، ما يفسر اعتمادها على بيانات غوغل لتعزيز دقة الإجابات.


وفي تجربة أجراها المهندس السابق في غوغل، أبيشيك أيير، تبين أن (شات جي بي تي ChatGPT) يستخدم فهرس غوغل، إذ ابتكر كلمة وهمية ووضعها في صفحة مخفية وأدرجها ضمن فهرس البحث، لتظهر لاحقًا في إجابات (ChatGPT)بالنص نفسه.


وكانت OpenAI قد أكدت سابقا أن قدرات البحث لديها تعتمد على "زاحف ويب" داخلي، إضافةً إلى بيانات من ناشرين لديها معهم اتفاقيات ترخيص، مشددة على أن غوغل ليست من هذه الشركات. 


وتأتي هذه التطورات في وقت تُعد فيه غوغل منافسا مباشرا لـ (ChatGPT) إذ أدى اعتماد المستخدمين المتزايد على إجابات الذكاء الاصطناعي إلى تراجع استخدام محركات البحث التقليدية، وانخفاض حركة الزوار للمواقع التي تظهر في نتائج البحث.
