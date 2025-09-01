"ميتا" تستعد لإطلاق الجيل التالي من نموذج الذكاء الاصطناعي "لاما"

تستعد "ميتا" لإطلاق الجيل التالي من نموذج "لاما" بحلول نهاية العام الجاري، في أحد أوائل المشاريع التي انبثقت من وحدة "ميتا سوبر إنتيليجانس لابس" Meta Superintelligence Labs التي تم تشكيلها حديثاً، حسبما أورد موقع businessinsider.

ويعمل فريق داخل "تي بي دي"، وهي واحدة من المجموعات الأربع التابعة لمختبرات "ميتا سوبر إنتيليجانس لابس" (MSL)، على تطوير Llama 4.X، بهدف تجهيز النماذج في الوقت المحدد لإصدارها في نهاية العام، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر، تحدثا للموقع شريطة عدم كشف هويتهما لعدم السماح لهما بالتحدث إلى الصحافة.

ولقي إصدار "ميتا" لنماذج "لاما 4" في نيسان، والتي تتضمن "سكاوت" و" "، استياءً من بعض المطورين الذين شعروا أنها لم تُلبِّ متطلبات المهام العملية مثل البرمجة، والتفكير المنطقي، واتباع التعليمات. ويسعى فريق TBD، الذي يعمل على Llama 4.X، حالياً لإصلاح الأخطاء وإعادة بعث نموذج Llama 4، وفقاً لمصادر تحدث معها "بيزنس إنسايدر".