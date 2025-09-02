على رأسها "آيفون 17".. أبل تكشف قريبًا عن 5 منتجات جديدة

Advertisement

من المتوقع أن تشهد فعاليات أبل السنوية، المقررة في 9 أيلول المقبل، خمس منتجات رئيسية، على رأسها تشكيلة هواتف 17 الجديدة، بما في ذلك الطراز الجديد iPhone 17 Air، المميز بتصميمه فائق النحافة الذي يُتوقع أن يغير قواعد سلسلة هواتف أبل.iPhone 17يأتي الهاتف القياسي بعدة تحديثات مهمة، أبرزها اعتماد شاشة بمعدل تحديث 120 لأول مرة خارج إصدارات Pro منذ آيفون 13، لتوفير تجربة تمرير أكثر سلاسة. كما ارتفع حجم الشاشة إلى 6.3 بوصة، مع حواف أقل، فيما شهدت الكاميرا الأمامية ترقية كبيرة من 12 إلى 24 ميغابكسل، مع تحسين العدسة بوجود 6 عناصر لضمان جودة أفضل للسيلفي. وزادت سرعة الشحن إلى 35 واط مقارنة بالحد السابق البالغ 20 واط.iPhone 17 Airيمثل هذا الطراز فائق النحافة تغييرا جذريا في السلسلة، ليحل محل خيار Plus الكبير. يبلغ سمكه 5.5 ملم عند أرق نقطة، ما يجعله أنحف هاتف من أبل حتى الآن، ويأتي بكاميرا أمامية محسنة 24 ميغابكسل، وشحن أسرع 35 واط. ومع ذلك، زود الهاتف ببطارية أصغر سعة 2900 مللي أمبير/ساعة، ومودم Apple C1، مع شريحة A19 الجديدة، وإن كانت بنواة رسوميات أقل من طرازات Pro.Apple Watch Ultra 3تشير التسريبات إلى تحديث شامل لسلسلة ساعات أبل، مع ساعة Ultra 3 في الصدارة، مع شاشة أكبر 2.12 بوصة ودقة أعلى 422 × 514 بكسل، وتصميم أنحف قليلاً. كما قد تحتوي الساعة على كاميرا مدمجة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيئة المحيطة، وشريحة S10 رباعية النواة مخصصة للتعلم الآلي، ودعم اتصال بالأقمار الصناعية لإرسال رسائل الطوارئ دون الحاجة للهاتف.AirPods Pro 3سوف تحصل على تصميم وعلبة جديدة لاستيعاب الميزات المحدثة، مع احتمالية دمج أجهزة استشعار لمراقبة معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة.HomePod 3يشير الحدث أيضًا إلى إطلاق الجيل الثالث من HomePod بشاشة OLED أكبر، وإمكانية الدوران لمتابعة المستخدم في الغرفة، مع كاميرا FaceTime ومستشعرات للحضور لتشغيل روتينات المنزل الذكي، إلى جانب مجموعة من الملحقات مثل حامل الحائط وقاعدة مكبر الصوت. (ارم نيوز)