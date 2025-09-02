الجيل "زد": الأكثر تعاسة في الولايات المتحدة و45 دولة أخرى

Advertisement

كشفت أبحاث حديثة أن الجيل "زد"، أي الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، هم الأكثر تعاسة في وفي 45 دولة أخرى حول العالم. وأوضح علماء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن الصحة النفسية لهذه الفئة العمرية بدأت بالتدهور منذ عام 2014، لتزداد سوءاً مع جائحة .ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة "بولس ون"، لم يتمكن الباحثون من تحديد سبب مباشر لانخفاض السعادة لدى هذا الجيل، غير أنهم أشاروا إلى عوامل عدة، منها ارتفاع معدلات التغيب عن المدارس، مواجهة صعوبات في التعلم، وانسحاب عدد كبير من الشباب من سوق العمل بسبب مشاكل نفسية.وتظهر الدراسة أن النساء من هذا الجيل يعانين أوضاعاً نفسية أصعب من الرجال، إذ ارتفعت نسبة التعاسة بين الشابات في الولايات المتحدة من 5.6% عام 2009 إلى 9.3% عام 2024. وكان من المعروف سابقاً أن السعادة تنخفض في منتصف العمر لتعود وترتفع مع التقدم في السن، لكن النتائج الجديدة أظهرت أن فئة الشباب دون 25 عاماً تشهد نسباً غير مسبوقة من الشعور باليأس.وبين عامي 1993 و2014، أبلغ 3.7% من أنهم يشعرون باليأس، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى 6.7% بحلول عام 2024. أما بين الشباب دون 25 سنة، فقفزت من 2.9% إلى 8%. الدراسة اعتمدت على بيانات نظام المراقبة السلوكية لعوامل الخطر ومسوح هاتفية أجراها مركز مكافحة الأمراض CDC خلال الفترة الممتدة من 1993 حتى 2024.وعلى الصعيد العالمي، أظهرت دراسة أخرى شملت 44 دولة أن 48% من أبناء الجيل "زد" معرضون لمشاكل نفسية، فيما وصف 13% من الشباب دون 25 عاماً أنفسهم بأنهم "مضطربون"، مقارنة بـ 5.6% فقط من باقي الفئات العمرية.أما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و70 عاماً فكانوا الأكثر مقارنة بجميع الفئات. ويرى الباحث في علم السعادة مارتن هندريكس أن السبب الرئيس وراء هذا التراجع في الصحة النفسية يعود إلى الوقت الذي قضاه هذا الجيل أمام الشاشات منذ الطفولة، ما أدى إلى مبالغة في مقارنة الذات بالآخرين عبر الإنترنت وتبني أفكار سلبية عن الحياة.