Advertisement

صحة

الجيل "زد": الأكثر تعاسة في الولايات المتحدة و45 دولة أخرى

Lebanon 24
02-09-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1412014-638924341068064184.png
Doc-P-1412014-638924341068064184.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت أبحاث حديثة أن الجيل "زد"، أي الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، هم الأكثر تعاسة في الولايات المتحدة وفي 45 دولة أخرى حول العالم. وأوضح علماء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن الصحة النفسية لهذه الفئة العمرية بدأت بالتدهور منذ عام 2014، لتزداد سوءاً مع جائحة كورونا.
Advertisement

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة "بولس ون"، لم يتمكن الباحثون من تحديد سبب مباشر لانخفاض السعادة لدى هذا الجيل، غير أنهم أشاروا إلى عوامل عدة، منها ارتفاع معدلات التغيب عن المدارس، مواجهة صعوبات في التعلم، وانسحاب عدد كبير من الشباب من سوق العمل بسبب مشاكل نفسية.

وتظهر الدراسة أن النساء من هذا الجيل يعانين أوضاعاً نفسية أصعب من الرجال، إذ ارتفعت نسبة التعاسة بين الشابات في الولايات المتحدة من 5.6% عام 2009 إلى 9.3% عام 2024. وكان من المعروف سابقاً أن السعادة تنخفض في منتصف العمر لتعود وترتفع مع التقدم في السن، لكن النتائج الجديدة أظهرت أن فئة الشباب دون 25 عاماً تشهد نسباً غير مسبوقة من الشعور باليأس.

وبين عامي 1993 و2014، أبلغ 3.7% من الأميركيين أنهم يشعرون باليأس، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى 6.7% بحلول عام 2024. أما بين الشباب دون 25 سنة، فقفزت من 2.9% إلى 8%. الدراسة اعتمدت على بيانات نظام المراقبة السلوكية لعوامل الخطر ومسوح هاتفية أجراها مركز مكافحة الأمراض CDC خلال الفترة الممتدة من 1993 حتى 2024.

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت دراسة أخرى شملت 44 دولة أن 48% من أبناء الجيل "زد" معرضون لمشاكل نفسية، فيما وصف 13% من الشباب دون 25 عاماً أنفسهم بأنهم "مضطربون"، مقارنة بـ 5.6% فقط من باقي الفئات العمرية.

أما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و70 عاماً فكانوا الأكثر سعادة مقارنة بجميع الفئات. ويرى الباحث في علم السعادة مارتن هندريكس أن السبب الرئيس وراء هذا التراجع في الصحة النفسية يعود إلى الوقت الطويل الذي قضاه هذا الجيل أمام الشاشات منذ الطفولة، ما أدى إلى مبالغة في مقارنة الذات بالآخرين عبر الإنترنت وتبني أفكار سلبية عن الحياة.
 
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو: دول أوروبية أخرى ستؤكد عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر "حل الدولتين" بالأمم المتحدة
lebanon 24
03/09/2025 03:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
التجديد التلقائيّ لولاية "اليونيفيل" يقابل بمعارضة الولايات المتحدة واسرائيل
lebanon 24
03/09/2025 03:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تستعد لإطلاق الجيل التالي من نموذج الذكاء الاصطناعي "لاما"
lebanon 24
03/09/2025 03:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة الإسرائيلي: إقامة دولة فلسطينية أمر غير ممكن طالما أن الولايات المتحدة تدعمنا
lebanon 24
03/09/2025 03:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الولايات المتحدة

الأميركيين

المملكة

كورونا

الطويل

العمري

إنترنت

سعادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-09-02
15:14 | 2025-09-02
15:00 | 2025-09-02
10:45 | 2025-09-02
06:02 | 2025-09-02
03:29 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24