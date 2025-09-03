29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
في روسيا.. تنقية المياه بالنفط!
Lebanon 24
03-09-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طور علماء من الجامعة التقنية الحكومية في نوفوسيبيرسك طريقة فعّالة لتنقية المياه الملوثة بالمنتجات النفطية باستخدام البكتيريا المتخصصة في التحلل البيولوجي.
وأوضح بيان الجامعة أن الباحثين يستخدمون كائنات دقيقة قادرة على التغذي على المشتقات النفطية، مستفيدين من آلية التغذية الطبيعية للكائنات وحيدة الخلية للتخلص من آثار
الكوارث
البيئية. ولتعزيز فعالية العملية، تُستخدم مادة هلامية تساعد البكتيريا على الاستقرار في قاع المسطحات المائية وتحميها من العوامل البيئية الضارة، إضافة إلى نقلها إلى الطبقات العميقة.
Advertisement
وأشار البيان إلى أن هذه البكتيريا كانت موجودة سابقًا في النباتات والأشجار وتحولت إلى فحم حجري، وعند استخراج الأحماض الدبالية من الفحم، استعادت نشاطها التطوري في امتصاص السلاسل الكربونية الطويلة، مما يجعلها اليوم أداة فعالة في مكافحة التلوث النفطي.
وأكد الباحثون أن البكتيريا آمنة تمامًا، وأن التكنولوجيا بسيطة نسبيًا، حيث يمكن إطلاقها مع الهلام الحيوي في المياه الملوثة لتفكيك المركبات النفطية إلى مركبات أبسط تتحول طبيعيًا إلى ماء وثاني أكسيد الكربون، أو تُلتقط بواسطة مصائد خاصة.
وشددوا على ضرورة مراقبة تركيز البكتيريا أثناء المعالجة لتجنب تقليل فعاليتها، وأكدوا أن العملية تستغرق وقتًا قصيرًا نسبيًا في درجات الحرارة المثلى، مما يجعل هذه التقنية واعدة لمعالجة التلوث النفطي بكفاءة عالية.
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
روسيا: أوكرانيا تسقط سجائر وزجاجات مياه مسمومة وألغام في دونباس
Lebanon 24
روسيا: أوكرانيا تسقط سجائر وزجاجات مياه مسمومة وألغام في دونباس
03/09/2025 18:55:28
03/09/2025 18:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط تستقر وسط تراجع آمال السلام بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
أسعار النفط تستقر وسط تراجع آمال السلام بين روسيا وأوكرانيا
03/09/2025 18:55:28
03/09/2025 18:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مكاسب محدودة للنفط مع ترقب لتصريحات ترامب بشأن روسيا
Lebanon 24
مكاسب محدودة للنفط مع ترقب لتصريحات ترامب بشأن روسيا
03/09/2025 18:55:28
03/09/2025 18:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: انخفاض مخزونات النفط العالمية والسبب في زيادة إنتاج "أوبك بلس"
Lebanon 24
روسيا: انخفاض مخزونات النفط العالمية والسبب في زيادة إنتاج "أوبك بلس"
03/09/2025 18:55:28
03/09/2025 18:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
روسيا اليوم
الكوارث
الطويل
بونيت
جامع
بيرس
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد محاكمة مكافحة الاحتكار.. قيود جديدة على "غوغل"
Lebanon 24
بعد محاكمة مكافحة الاحتكار.. قيود جديدة على "غوغل"
11:00 | 2025-09-03
03/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل أطلقته نحو الفضاء.. ما هي وظيفة القمر الصطناعي "أفق 19"؟
Lebanon 24
إسرائيل أطلقته نحو الفضاء.. ما هي وظيفة القمر الصطناعي "أفق 19"؟
11:00 | 2025-09-03
03/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة والصين أمام تحدي التنافس والتعاون
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة والصين أمام تحدي التنافس والتعاون
09:00 | 2025-09-03
03/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يغير قواعد سوق العمل: من التحديات إلى الفرص
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يغير قواعد سوق العمل: من التحديات إلى الفرص
07:00 | 2025-09-03
03/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عطل مفاجئ في ChatGPT يشعل جدلًا عالميًا حول الاعتمادية
Lebanon 24
عطل مفاجئ في ChatGPT يشعل جدلًا عالميًا حول الاعتمادية
07:00 | 2025-09-03
03/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
Lebanon 24
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
12:14 | 2025-09-02
02/09/2025 12:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
Lebanon 24
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
02:45 | 2025-09-03
03/09/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
13:29 | 2025-09-02
02/09/2025 01:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاع يدر آلاف الدولارات على لبنان.. وتوقعات أكبر
Lebanon 24
قطاع يدر آلاف الدولارات على لبنان.. وتوقعات أكبر
14:30 | 2025-09-02
02/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2025-09-03
بعد محاكمة مكافحة الاحتكار.. قيود جديدة على "غوغل"
11:00 | 2025-09-03
إسرائيل أطلقته نحو الفضاء.. ما هي وظيفة القمر الصطناعي "أفق 19"؟
09:00 | 2025-09-03
الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة والصين أمام تحدي التنافس والتعاون
07:00 | 2025-09-03
الذكاء الاصطناعي يغير قواعد سوق العمل: من التحديات إلى الفرص
07:00 | 2025-09-03
عطل مفاجئ في ChatGPT يشعل جدلًا عالميًا حول الاعتمادية
05:21 | 2025-09-03
في 2026.. أبل تستعد لاكتساح سوق الهواتف القابلة للطي
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 18:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 18:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 18:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24