في روسيا.. تنقية المياه بالنفط!

Advertisement

طور علماء من الجامعة التقنية الحكومية في نوفوسيبيرسك طريقة فعّالة لتنقية المياه الملوثة بالمنتجات النفطية باستخدام البكتيريا المتخصصة في التحلل البيولوجي.وأوضح بيان الجامعة أن الباحثين يستخدمون كائنات دقيقة قادرة على التغذي على المشتقات النفطية، مستفيدين من آلية التغذية الطبيعية للكائنات وحيدة الخلية للتخلص من آثار البيئية. ولتعزيز فعالية العملية، تُستخدم مادة هلامية تساعد البكتيريا على الاستقرار في قاع المسطحات المائية وتحميها من العوامل البيئية الضارة، إضافة إلى نقلها إلى الطبقات العميقة.وأشار البيان إلى أن هذه البكتيريا كانت موجودة سابقًا في النباتات والأشجار وتحولت إلى فحم حجري، وعند استخراج الأحماض الدبالية من الفحم، استعادت نشاطها التطوري في امتصاص السلاسل الكربونية الطويلة، مما يجعلها اليوم أداة فعالة في مكافحة التلوث النفطي.وأكد الباحثون أن البكتيريا آمنة تمامًا، وأن التكنولوجيا بسيطة نسبيًا، حيث يمكن إطلاقها مع الهلام الحيوي في المياه الملوثة لتفكيك المركبات النفطية إلى مركبات أبسط تتحول طبيعيًا إلى ماء وثاني أكسيد الكربون، أو تُلتقط بواسطة مصائد خاصة.وشددوا على ضرورة مراقبة تركيز البكتيريا أثناء المعالجة لتجنب تقليل فعاليتها، وأكدوا أن العملية تستغرق وقتًا قصيرًا نسبيًا في درجات الحرارة المثلى، مما يجعل هذه التقنية واعدة لمعالجة التلوث النفطي بكفاءة عالية.