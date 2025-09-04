29
تكنولوجيا وعلوم
إليكم أفضل حواسب "غالاكسي" من سامسونغ
Lebanon 24
04-09-2025
|
00:07
photos
0
بدأت
سامسونغ
بالترويج لحاسب جديد جهّز بمواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل الحواسب اللوحية لهذا العام.
وحصل
galaxy
Tab S11 Ultra على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (326.7/208.3/5.5) ملم، وزنه 692 غ، محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68، وزوّد بلوحة مفاتيح خاريجة وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات عن بعد.
شاشته أتت Dynamic AMOLED 2 بمقاس 14.6 بوصة، دقة عرضها (1848/2960) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 293 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاح Mohs level 5 شديد المتانة.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات One UI 7، ومعالج Mediatek Dimensity 9400 المطور بتقنية 3
نانومتر
، ومعالج رسوميات Immortalis-G925، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت، ويمكن توسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (13+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت ثنائية العدسة أيضا بدقة (12+12) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K.
زوّدته سامسونغ بأربعة مكبرات صوت من AKG، ومنفذ USB Type-C 3.2، ومنفذ لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Circle to Search التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، حصل على بطارية بسعة 11600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)
