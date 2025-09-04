Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة Rocket Lab تكشف عن منصتها الجديدة لإطلاق صواريخ الفضاء

Lebanon 24
04-09-2025 | 04:57
A-
A+
Doc-P-1412725-638925838887835212.jpg
Doc-P-1412725-638925838887835212.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت شركة Rocket Lab عن منصة إطلاق جديدة ستُستخدم في عمليات إطلاق صواريخها الفضائية Neutron.
 
 ووفقا لصحيفة Defense News، تقع المنصة الجديدة، المسماة "رقم 3"، في ميناء والوبس الفضائي بشبه جزيرة ديلمارفا في ولاية فرجينيا الأمريكية، وصُممت لاختبار وإطلاق صواريخ Neutron القابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات. ومن المقرر أن تنفذ المنصة أول عملية إطلاق لهذا الصاروخ في وقت لاحق من العام الجاري.
Advertisement

وخلال تدشين المنصة، قال الرئيس التنفيذي لشركة Rocket Lab: "المعدل العالي لعمليات إطلاق صواريخ Neutron سيعزز قدرات الولايات المتحدة، ويسمح بإرسال المركبات بسرعة وموثوقية إلى المحطة الفضائية الدولية، والمدار الأرضي المنخفض، وحتى القمر وما أبعد منه." (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وكالة "فارس" عن هيئة الفضاء الإيرانية: أجرينا بنجاح تجربة باستخدام صاروخ "قاصد" لإطلاق أقمار اصطناعية
lebanon 24
04/09/2025 14:06:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
lebanon 24
04/09/2025 14:06:27 Lebanon 24 Lebanon 24
شبيه بالإنسان.. شركة صينية تكشف أصغر وألطف روبوت
lebanon 24
04/09/2025 14:06:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق صواريخ دفاع جوي جديدة باشراف زعيم كوريا الشمالية
lebanon 24
04/09/2025 14:06:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المحطة الفضائية الدولية

ولاية فرجينيا الأمريكية

فرجينيا الأمريكية

الولايات المتحدة

روسيا اليوم

الأمريكية

e news

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:30 | 2025-09-04
03:14 | 2025-09-04
01:15 | 2025-09-04
00:07 | 2025-09-04
23:00 | 2025-09-03
16:00 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24