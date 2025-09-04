شركة Rocket Lab تكشف عن منصتها الجديدة لإطلاق صواريخ الفضاء

كشفت شركة Rocket Lab عن منصة إطلاق جديدة ستُستخدم في عمليات إطلاق صواريخها الفضائية Neutron.

ووفقا لصحيفة Defense News، تقع المنصة الجديدة، المسماة "رقم 3"، في ميناء والوبس الفضائي بشبه ديلمارفا في ، وصُممت لاختبار وإطلاق صواريخ Neutron القابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات. ومن المقرر أن تنفذ المنصة أول عملية إطلاق لهذا الصاروخ في وقت لاحق من العام الجاري.وخلال تدشين المنصة، قال الرئيس التنفيذي لشركة Rocket Lab: "المعدل العالي لعمليات إطلاق صواريخ Neutron سيعزز قدرات ، ويسمح بإرسال المركبات بسرعة وموثوقية إلى ، والمدار الأرضي المنخفض، وحتى القمر وما أبعد منه." (روسيا اليوم)