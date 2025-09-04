30
تكنولوجيا وعلوم
شركة Rocket Lab تكشف عن منصتها الجديدة لإطلاق صواريخ الفضاء
Lebanon 24
04-09-2025
|
04:57
كشفت شركة Rocket Lab عن منصة إطلاق جديدة ستُستخدم في عمليات إطلاق صواريخها الفضائية Neutron.
ووفقا لصحيفة Defense News، تقع المنصة الجديدة، المسماة "رقم 3"، في ميناء والوبس الفضائي بشبه
جزيرة
ديلمارفا في
ولاية فرجينيا الأمريكية
، وصُممت لاختبار وإطلاق صواريخ Neutron القابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات. ومن المقرر أن تنفذ المنصة أول عملية إطلاق لهذا الصاروخ في وقت لاحق من العام الجاري.
وخلال تدشين المنصة، قال الرئيس التنفيذي لشركة Rocket Lab: "المعدل العالي لعمليات إطلاق صواريخ Neutron سيعزز قدرات
الولايات المتحدة
، ويسمح بإرسال المركبات بسرعة وموثوقية إلى
المحطة الفضائية الدولية
، والمدار الأرضي المنخفض، وحتى القمر وما أبعد منه." (روسيا اليوم)
خطوة انتظرها المستخدمون 15 عامًا..نسخة من إنستاغرام مخصصة لأجهزة آيباد
Lebanon 24
خطوة انتظرها المستخدمون 15 عامًا..نسخة من إنستاغرام مخصصة لأجهزة آيباد
06:30 | 2025-09-04
04/09/2025 06:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سنوات من الاستخدام.. اكتشاف عنصر خفي في منبه "آيفون"
Lebanon 24
بعد سنوات من الاستخدام.. اكتشاف عنصر خفي في منبه "آيفون"
03:14 | 2025-09-04
04/09/2025 03:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لتطوير الذكاء الاصطناعي العسكري.. هذا ما فعلته الصين
Lebanon 24
لتطوير الذكاء الاصطناعي العسكري.. هذا ما فعلته الصين
01:15 | 2025-09-04
04/09/2025 01:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أفضل حواسب "غالاكسي" من سامسونغ
Lebanon 24
إليكم أفضل حواسب "غالاكسي" من سامسونغ
00:07 | 2025-09-04
04/09/2025 12:07:51
Lebanon 24
Lebanon 24
استطلاع: زيادة ملحوظة في رغبة مستخدمي آيفون بشراء iPhone 17 الجديد
Lebanon 24
استطلاع: زيادة ملحوظة في رغبة مستخدمي آيفون بشراء iPhone 17 الجديد
23:00 | 2025-09-03
03/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
