تكنولوجيا وعلوم

خطوة انتظرها المستخدمون 15 عامًا..نسخة من إنستاغرام مخصصة لأجهزة آيباد

Lebanon 24
04-09-2025 | 06:30
Doc-P-1412751-638925899958792287.webp
Doc-P-1412751-638925899958792287.webp photos 0
أطلقت شركة ميتا نسخة من تطبيق إنستاغرام مخصصة لأجهزة آيباد، بعد أكثر من 15 عامًا من مطالبات المستخدمين بذلك.
وأصبح بإمكان مستخدمي أجهزة آيباد اللوحية تحميل التطبيق الجديد من متجر تطبيقات آبل "آب ستور"، في خطوة طال انتظارها.

ويختلف التطبيق المخصص لآيباد عن نسخة الهواتف الذكية، إذ يفتح مباشرةً تبويب مقاطع “Reels” القصيرة، التي تنافس مباشرةً تطبيق تيك توك، في إشارة إلى الأهمية المتزايدة لمقاطع الفيديو القصيرة.

ويحتفظ التطبيق الجديد ببقية المزايا المعروفة مثل عرض “القصص Stories” أعلى الصفحة الرئيسية، مع إتاحة خيار الانتقال إلى تبويب “المتابَعة” للتنقل بين خلاصات شبيهة بتجربة الهاتف.
شركة ميتا

الرئيسي

شركة م

القصير

دمين

زايد

تابع
