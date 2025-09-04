Advertisement

دولة عربية تُلزم لعبة "روبلوكس" بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية... ما القصة؟

04-09-2025 | 11:10
أعادت شركة "روبلوكس" التأكيد على التزامها باشتراطات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية، بما يخص رقابة المحتوى والتعامل مع أي مخالفات داخل اللعبة.
وجاء في بيان للشركة:"إنه بعد إجراء مناقشات مع عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية، نلتزم بالعمل على تطوير وتعزيز قدراتنا في مجال التواصل والإشراف على المحتوى باللغة العربية".



وأشارت الشركة إلى أنها ستعتمد على تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة لمراقبة المحتوى، إلى جانب تعيين مراقبين متخصصين باللغة العربية، كما قررت تعليق بعض ميزات التواصل، ومنها خاصية المحادثة داخل اللعبة، لجميع المستخدمين في السعودية.



وأضافت في بيانها: "إن هذه الخطوة تعكس التزامنا بالعمل بشكل وثيق وتعاوني مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، سعياً إلى بناء منصة تخدم على أفضل وجه احتياجات وثقافة مجتمع اللاعبين والمبدعين في المملكة، وتدعم تنمية المهارات، والتعليم، واقتصاد المبدعين المتنامي".



وأكدت الشركة التزامها الراسخ بسلامة مستخدميها، وبمهمتها المتمثلة في ربط ملايين الأشخاص يومياً بروح التفاؤل والاحترام.
