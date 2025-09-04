27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
دولة عربية تُلزم لعبة "روبلوكس" بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية... ما القصة؟
Lebanon 24
04-09-2025
|
11:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعادت شركة "
روبلوكس
" التأكيد على التزامها باشتراطات
الهيئة العامة
لتنظيم الإعلام في
السعودية
، بما يخص رقابة المحتوى والتعامل مع أي مخالفات داخل اللعبة.
Advertisement
وجاء في بيان للشركة:"إنه بعد إجراء مناقشات مع عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في
المملكة العربية السعودية
، نلتزم بالعمل على تطوير وتعزيز قدراتنا في مجال التواصل والإشراف على المحتوى باللغة العربية".
وأشارت الشركة إلى أنها ستعتمد على تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة لمراقبة المحتوى، إلى جانب تعيين مراقبين متخصصين باللغة العربية، كما قررت تعليق بعض ميزات التواصل، ومنها خاصية المحادثة داخل اللعبة، لجميع المستخدمين في السعودية.
وأضافت في بيانها: "إن هذه الخطوة تعكس التزامنا بالعمل بشكل وثيق وتعاوني مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، سعياً إلى بناء منصة تخدم على أفضل وجه احتياجات وثقافة مجتمع اللاعبين والمبدعين في
المملكة
، وتدعم تنمية المهارات، والتعليم، واقتصاد المبدعين المتنامي".
وأكدت الشركة التزامها الراسخ بسلامة مستخدميها، وبمهمتها المتمثلة في ربط ملايين الأشخاص يومياً بروح التفاؤل والاحترام.
مواضيع ذات صلة
"اليونيفل" حاجة لبنانية ضرورية وليست "لزوم ما لا يلزم" أميركيًا
Lebanon 24
"اليونيفل" حاجة لبنانية ضرورية وليست "لزوم ما لا يلزم" أميركيًا
04/09/2025 22:18:41
04/09/2025 22:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
صليبا: لقرار وزاري فوري يُلزم" حزب الله" تسليم سلاحه للدولة
Lebanon 24
صليبا: لقرار وزاري فوري يُلزم" حزب الله" تسليم سلاحه للدولة
04/09/2025 22:18:41
04/09/2025 22:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاح الأعلى تقييماً في لعبة "EA FC 26"
Lebanon 24
صلاح الأعلى تقييماً في لعبة "EA FC 26"
04/09/2025 22:18:41
04/09/2025 22:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تضع "حزب الله" و"القرض الحسن" ضمن اللائحة التنفيذيّة للعقوبات
Lebanon 24
دولة عربيّة تضع "حزب الله" و"القرض الحسن" ضمن اللائحة التنفيذيّة للعقوبات
04/09/2025 22:18:41
04/09/2025 22:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
العربية السعودية
الهيئة العامة
اللغة العربية
السعودية
المملكة
روبلوكس
السعود
قد يعجبك أيضاً
يحمل إسم Galaxy S25 FE.. سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتفها الجديد
Lebanon 24
يحمل إسم Galaxy S25 FE.. سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتفها الجديد
09:40 | 2025-09-04
04/09/2025 09:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة انتظرها المستخدمون 15 عامًا..نسخة من إنستاغرام مخصصة لأجهزة آيباد
Lebanon 24
خطوة انتظرها المستخدمون 15 عامًا..نسخة من إنستاغرام مخصصة لأجهزة آيباد
06:30 | 2025-09-04
04/09/2025 06:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة Rocket Lab تكشف عن منصتها الجديدة لإطلاق صواريخ الفضاء
Lebanon 24
شركة Rocket Lab تكشف عن منصتها الجديدة لإطلاق صواريخ الفضاء
04:57 | 2025-09-04
04/09/2025 04:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سنوات من الاستخدام.. اكتشاف عنصر خفي في منبه "آيفون"
Lebanon 24
بعد سنوات من الاستخدام.. اكتشاف عنصر خفي في منبه "آيفون"
03:14 | 2025-09-04
04/09/2025 03:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لتطوير الذكاء الاصطناعي العسكري.. هذا ما فعلته الصين
Lebanon 24
لتطوير الذكاء الاصطناعي العسكري.. هذا ما فعلته الصين
01:15 | 2025-09-04
04/09/2025 01:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
09:40 | 2025-09-04
يحمل إسم Galaxy S25 FE.. سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتفها الجديد
06:30 | 2025-09-04
خطوة انتظرها المستخدمون 15 عامًا..نسخة من إنستاغرام مخصصة لأجهزة آيباد
04:57 | 2025-09-04
شركة Rocket Lab تكشف عن منصتها الجديدة لإطلاق صواريخ الفضاء
03:14 | 2025-09-04
بعد سنوات من الاستخدام.. اكتشاف عنصر خفي في منبه "آيفون"
01:15 | 2025-09-04
لتطوير الذكاء الاصطناعي العسكري.. هذا ما فعلته الصين
00:07 | 2025-09-04
إليكم أفضل حواسب "غالاكسي" من سامسونغ
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
04/09/2025 22:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 22:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 22:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24