28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بين القانون والرقابة... نيبال تغلق نوافذ التواصل الاجتماعي
Lebanon 24
05-09-2025
|
12:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمرت نيبال بحظر الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل
فيسبوك
، وإنستغرام،
ويوتيوب
، وX لجميع مستخدمي الإنترنت في البلاد ، جاء هذا القرار بعد فشل هذه الشركات في الامتثال لقواعد التسجيل المحلية وتعيين جهة اتصال في نيبال، على الرغم من منحها مهلة للقيام بذلك ، و أيّدت
المحكمة العليا
في نيبال هذا الشرط، مشيرةً إلى أنه يهدف إلى الحد من المعلومات المضللة.
Advertisement
وقد واجهت هذه الخطوة انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإعلام وخبراء الأمن السيبراني ، فقد حذرت لجنة حماية الصحفيين من أن هذا الحظر سيُعيق عمل الصحفيين ووصول الناس إلى المعلومات، بينما أدان اتحاد الصحفيين النيباليين القرار باعتباره يُقوّض حرية الصحافة.
من جانبه، شبّه مدير السياسات فى منظمة "أكسس ناو" هذا الإجراء بـ"جدار الحماية العظيم" في
الصين
، معتبرًا أنه يمنح الحكومة سلطات واسعة للرقابة.
وفى المقابل، أكدت الحكومة النيبالية أن الحظر ليس دائمًا وسيتم رفعه بمجرد
التزام
هذه المنصات بالتسجيل في البلاد ، وأشار وزير الاتصالات إلى أن الحكومة ليس لديها أي نية لتقييد حرية التعبير، بل تسعى فقط لتطبيق القوانين المحلية ، ومن الجدير بالذكر أن منصات مثل تيك توك وفايبر لم تتأثر بالحظر، حيث ذكرت الحكومة أنها قامت بالفعل بتسجيل عملياتها والامتثال للقواعد. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
"التيار" نظّم دورة مجانية حول استخدام منصات التواصل الاجتماعي في البترون
Lebanon 24
"التيار" نظّم دورة مجانية حول استخدام منصات التواصل الاجتماعي في البترون
05/09/2025 21:30:54
05/09/2025 21:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مظهره.. كاهن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مظهره.. كاهن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
05/09/2025 21:30:54
05/09/2025 21:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفالات مبالغ بها.. مواقع التواصل الاجتماعي تصنع مناسبات جديدة
Lebanon 24
احتفالات مبالغ بها.. مواقع التواصل الاجتماعي تصنع مناسبات جديدة
05/09/2025 21:30:54
05/09/2025 21:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا ما حدث
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا ما حدث
05/09/2025 21:30:54
05/09/2025 21:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة العليا
ويوتيوب
الرئيسي
فيسبوك
التزام
يوتيوب
العليا
إنترنت
قد يعجبك أيضاً
هواوي تطلق واحدا من أكثر الهواتف تميزا
Lebanon 24
هواوي تطلق واحدا من أكثر الهواتف تميزا
10:09 | 2025-09-05
05/09/2025 10:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير شريحة ذكية لتحليل الدم ميدانيا بشكل فوري
Lebanon 24
تطوير شريحة ذكية لتحليل الدم ميدانيا بشكل فوري
07:37 | 2025-09-05
05/09/2025 07:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي قادمة في 2026 إلى سيري
Lebanon 24
ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي قادمة في 2026 إلى سيري
04:57 | 2025-09-05
05/09/2025 04:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لرسائل أكثر أمانًا.. إكس تطلق ميزة جديدة
Lebanon 24
لرسائل أكثر أمانًا.. إكس تطلق ميزة جديدة
03:26 | 2025-09-05
05/09/2025 03:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يرفع سقف التحدي: رسوم جمركية على أشباه الموصلات قريباً
Lebanon 24
ترامب يرفع سقف التحدي: رسوم جمركية على أشباه الموصلات قريباً
02:00 | 2025-09-05
05/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
15:33 | 2025-09-04
04/09/2025 03:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال مُقيم في الإمارات... هذه هويّة عريس الفنانة داليدا خليل (فيديو)
Lebanon 24
هو رجل أعمال مُقيم في الإمارات... هذه هويّة عريس الفنانة داليدا خليل (فيديو)
05:45 | 2025-09-05
05/09/2025 05:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
11:24 | 2025-09-05
05/09/2025 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام نُقل عن بري بعد جلسة الحكومة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
كلام نُقل عن بري بعد جلسة الحكومة.. ماذا كشف؟
12:42 | 2025-09-05
05/09/2025 12:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:09 | 2025-09-05
هواوي تطلق واحدا من أكثر الهواتف تميزا
07:37 | 2025-09-05
تطوير شريحة ذكية لتحليل الدم ميدانيا بشكل فوري
04:57 | 2025-09-05
ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي قادمة في 2026 إلى سيري
03:26 | 2025-09-05
لرسائل أكثر أمانًا.. إكس تطلق ميزة جديدة
02:00 | 2025-09-05
ترامب يرفع سقف التحدي: رسوم جمركية على أشباه الموصلات قريباً
23:00 | 2025-09-04
بعد فضيحة جمع بيانات المستخدمين... غوغل تواجه غرامة ضخمة
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 21:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 21:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 21:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24