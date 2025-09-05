Advertisement

بين القانون والرقابة... نيبال تغلق نوافذ التواصل الاجتماعي

Lebanon 24
05-09-2025 | 12:37
أمرت نيبال بحظر الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل فيسبوك، وإنستغرام، ويوتيوب، وX  لجميع مستخدمي الإنترنت في البلاد ، جاء هذا القرار بعد فشل هذه الشركات في الامتثال لقواعد التسجيل المحلية وتعيين جهة اتصال في نيبال، على الرغم من منحها مهلة للقيام بذلك ، و أيّدت المحكمة العليا في نيبال هذا الشرط، مشيرةً إلى أنه يهدف إلى الحد من المعلومات المضللة.
وقد واجهت هذه الخطوة انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإعلام وخبراء الأمن السيبراني ، فقد حذرت لجنة حماية الصحفيين من أن هذا الحظر سيُعيق عمل الصحفيين ووصول الناس إلى المعلومات، بينما أدان اتحاد الصحفيين النيباليين القرار باعتباره يُقوّض حرية الصحافة.

من جانبه، شبّه مدير السياسات فى منظمة "أكسس ناو" هذا الإجراء بـ"جدار الحماية العظيم" في الصين، معتبرًا أنه يمنح الحكومة سلطات واسعة للرقابة.

وفى المقابل، أكدت الحكومة النيبالية أن الحظر ليس دائمًا وسيتم رفعه بمجرد التزام هذه المنصات بالتسجيل في البلاد ، وأشار وزير الاتصالات إلى أن الحكومة ليس لديها أي نية لتقييد حرية التعبير، بل تسعى فقط لتطبيق القوانين المحلية ، ومن الجدير بالذكر أن منصات مثل تيك توك وفايبر لم تتأثر بالحظر، حيث ذكرت الحكومة أنها قامت بالفعل بتسجيل عملياتها والامتثال للقواعد. (اليوم السابع)
