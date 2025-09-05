Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الصين تدرس حظر مقابض السيارات "المخفية".. ما السبب؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 23:15
تدرس الصين حظر مقابض أبواب السيارات القابلة للسحب بالكامل "المخفية"، وفق ما كشفت تقارير صحفية.
ولفت موقع "مينغجينغ" الإخباري الصيني، إلى ان السلطات التنظيمية تخطط لـ"حظر شامل" على هذا النوع من المقابض، يدخل حيز التنفيذ بدءا من تموز 2027.

وأرجع الموقع، وفقا لمصادره، الخطوة إلى "مخاطر متعلقة بالسلامة"، لا سيما عند تعرض السيارة لأمر طارئ.

وذكر المصدر أن على شركات صناعة السيارات التي تبيع مركباتها في الصين الالتزام بهذا الأمر "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف الموقع: "رغم أن الأمر لا يزال في مرحلة النقاش، فإن التأثير المحتمل هائل. ويؤكد هذا الإجراء التنظيمي المخاوف المتزايدة بشأن مقابض الأبواب المخفية، التي واجهت انتقادات عامة كبيرة لوظائفها التي لا ترقى إلى مستوى التوقعات".

ومؤخرا أصبحت مقابض الأبواب "المخفية" عنصرا تصميميا شائعا في السيارات الحديثة، لا سيما الكهربائية، إلا أن فائدتها العملية وسلامتها موضع تساؤل، وفق المصدر.(روسيا اليوم)


