طوّرت منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. OpenAI تنافس LinkedIn

أعلنت شركة OpenAI، المطوِّرة لروبوت ChatGPT، تطوير منصة وظائف جديدة قائمة على ، في إطار جهودها لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للأفراد والشركات على حدٍ سواء.وتحمل المنصة الجديدة اسم OpenAI Jobs، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لربط الكفاءات المؤهلة بالشركات الباحثة عن موظفين، مما قد يضع الشركة في منافسة مباشرة مع شبكة لينكدإن التابعة لمايكروسوفت.وتُعد أكبر المستثمرين في OpenAI بعد أن ضخت نحو 13 مليار دولار في الشركة، مع أنها وصفتها رسميًا العام الماضي بأنها منافس في مجالي البحث والإعلانات.وقالت فيدجي سيمو، الرئيسة التنفيذية للتطبيقات في OpenAI عبر المدونة الرسمية للشركة، إن المنصة لن تكون مخصصة لجذب الشركات الكُبرى للمواهب فحسب، بل ستوفر أيضًا مسارًا خاصًا لدعم الشركات المحلية والحكومات في العثور على خبرات الذكاء الاصطناعي اللازمة لخدمة مجتمعاتها بنحو أفضل. ومن المتوقع إطلاق المنصة بحلول منتصف عام 2026، وفق ما أكده متحدث باسم الشركة.وإلى جانب ذلك، تخطط OpenAI لإطلاق برنامج اعتماد مهني جديد ضمن مبادرة OpenAI Academy، وهي منصة تعليمية عبر الإنترنت تدرّب الموظفين على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل.وسيمنح البرنامج شهادات معتمدة بمستويات مختلفة من الإلمام بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من الاستخدامات الأساسية في مكان العمل وصولًا إلى التخصصات الدقيقة مثل هندسة التعليمات.وستعتمد هذه الدورات على "وضع الدراسة Study Mode" في ChatGPT، الذي يحوّل الروبوت إلى مدرّب يطرح الأسئلة، ويقدّم التلميحات، ويعطي الملاحظات بدلًا من الإجابات المباشرة.وأشارت الشركة إلى أنها تتعاون بالفعل مع مؤسسات كبرى مثل وولمارت، أكبر متاجر التجزئة في ، بهدف إدماج هذه الشهادات في برامج التدريب والتطوير المهني لديها. كما تستهدف OpenAI منح شهادات لنحو 10 ملايين أميركي بحلول عام 2030.وتأتي هذه الخطط وسط مخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، إذ أعلنت شركات مثل Salesforce تسريحات مرتبطة بالتحول الرقمي، في حين أظهرت دراسات حديثة أن بعض الوظائف معرضة للاختفاء نتيجة الأتمتة وتوغل تقنيات الذكاء الاصطناعي.وفي المقابل، وجدت شركة Lightcast المتخصصة في بيانات سوق العمل أن الأدوار التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي تمنح رواتب أعلى من الوظائف التقليدية.وأكدت سيمو أن الذكاء الاصطناعي يُعد قوة “مزعزعة” ستجعل شكل الوظائف والشركات مختلفًا في ، لكنها شددت على أن الحل يكمن في مساعدة الأفراد في اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي، وربطهم بفرص عمل جديدة، على حد تعبيرها.