قد تغيّر طريقة استخدامك للهاتف.. 5 حيل خفية في آيفون يجب معرفتها

رغم سهولة استخدام هواتف آيفون، يكشف تقرير موقع Mashable أن نظام التشغيل iOS يضم العديد من الميزات المخفية التي قد يغفل عنها حتى المستخدمون المتمرسون، كاشا عن خمس حيل عملية من شأنها جعل تجربة الهاتف أكثر ذكاء وسلاسة، وهي:لوحة مفاتيح بيد واحدةلتسهيل الكتابة بيد واحدة، اضغط مطولًا على زر الرموز التعبيرية في لوحة المفاتيح واختر وضع الكتابة المناسب (يمين – يسار – وسط)، ليقترب الإبهام من الأزرار ويصبح الكتابة أسرع.نقل تطبيقات متعددة دفعة واحدةبدلاً من سحب كل تطبيق على حدة، اضغط مطولًا على أي تطبيق حتى يبدأ بالاهتزاز، ثم استخدم إصبعًا آخر لتحديد تطبيقات إضافية ونقلها كلها معًا.تقليل دوار الحركة أثناء التنقلمن خلال: الإعدادات > إمكانية الوصول > الحركة، يمكن تفعيل نقاط متحركة على أطراف الشاشة لتخفيف شعور الدوار عند استخدام الهاتف أثناء التنقل في السيارة.تخصيص زر المصباح في شاشة القفللتجنب التشغيل العرضي للمصباح، اضغط مطولًا على شاشة القفل، واختر "تخصيص" ثم "تخصيص الخلفية الحالية"، لتتمكن من إزالة أيقونة المصباح أو استبدالها باختصار آخر.جدولة الرسائل في iOS 18ميزة جديدة تسمح بكتابة رسالة واختيار "إرسال لاحقًا" عبر الضغط على علامة (+) بجانب مربع النص، مع تحديد الوقت المناسب للإرسال، لكنها تعمل فقط بين . (العربية)