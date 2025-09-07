Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قد تغيّر طريقة استخدامك للهاتف.. 5 حيل خفية في آيفون يجب معرفتها

Lebanon 24
07-09-2025 | 13:45
رغم سهولة استخدام هواتف آيفون، يكشف تقرير موقع Mashable أن نظام التشغيل iOS يضم العديد من الميزات المخفية التي قد يغفل عنها حتى المستخدمون المتمرسون، كاشا عن خمس حيل عملية من شأنها جعل تجربة الهاتف أكثر ذكاء وسلاسة، وهي: 
لوحة مفاتيح بيد واحدة
لتسهيل الكتابة بيد واحدة، اضغط مطولًا على زر الرموز التعبيرية في لوحة المفاتيح واختر وضع الكتابة المناسب (يمين – يسار – وسط)، ليقترب الإبهام من الأزرار ويصبح الكتابة أسرع.

نقل تطبيقات متعددة دفعة واحدة
بدلاً من سحب كل تطبيق على حدة، اضغط مطولًا على أي تطبيق حتى يبدأ بالاهتزاز، ثم استخدم إصبعًا آخر لتحديد تطبيقات إضافية ونقلها كلها معًا.

تقليل دوار الحركة أثناء التنقل
من خلال: الإعدادات > إمكانية الوصول > الحركة، يمكن تفعيل نقاط متحركة على أطراف الشاشة لتخفيف شعور الدوار عند استخدام الهاتف أثناء التنقل في السيارة.

تخصيص زر المصباح في شاشة القفل
لتجنب التشغيل العرضي للمصباح، اضغط مطولًا على شاشة القفل، واختر "تخصيص" ثم "تخصيص الخلفية الحالية"، لتتمكن من إزالة أيقونة المصباح أو استبدالها باختصار آخر.

جدولة الرسائل في iOS 18
ميزة جديدة تسمح بكتابة رسالة واختيار "إرسال لاحقًا" عبر الضغط على علامة (+) بجانب مربع النص، مع تحديد الوقت المناسب للإرسال، لكنها تعمل فقط بين أجهزة آيفون. (العربية)
