تكنولوجيا وعلوم

لمنافسة "OpenAI".. "علي بابا" تطلق أكبر نماذجها للذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
08-09-2025 | 16:00
كشفت شركة علي بابا الصينية عن أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي، وهو "Qwen-3-Max-Preview"، الذي يُعد أكبر نموذج لها حتى الآن.
وينتمي النموذج الجديد لسلسلة "Qwen" ويضم أكثر من تريليون معامل، مما يجعله منافسًا قويًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويتوفر النموذج الآن للمطورين حول العالم عبر منصتي "Alibaba Cloud" و"OpenRouter"، بحسب عدة تقارير.

و"Qwen-3-Max-Preview" هو نموذج يقتصر على معالجة النصوص فقط، وقد تفوق في أدائه على سابقه، "Qwen3-235B-A22B-2507"، في الاختبارات الداخلية للشركة.

وتفوق النموذج الجديد أيضًا على نموذج "Kimi K2" من "MoonShot "، وعلى نسخة غير استدلالية من "Claude Opus 4" من شركة أنثروبيك، وعلى و"V3.1" من "ديب سيك" في خمسة مؤشرات قياسية. مع ذلك، لم تُنشر هذه النتائج كجزء من تقرير فني رسمي للنموذج.

وقال مهندس الذكاء الاصطناعي لدى "علي بابا"، بينيوان هوي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن نسخة لـ"التفكير" من النموذج "في الطريق".

ويُضاهي النموذج الجديد من "علي بابا" نموذج "GPT-4.5" من"OpenAI"، والذي يُقدّر عدد معاملاته بما يتراوح بين خمسة وسبعة تريليونات.

وصُمّم نموذج "Qwen-3-Max-Preview" لفهم النصوص بشكل أفضل والتعامل مع المهام المعقدة، مما يجعله إضافة قوية لسلسلة "Qwen" التي أُطلقت في وقت سابق من هذا العام.
