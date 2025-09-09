أيهما تختار؟ iPhone 17 بميزات متقدمة أم iPhone 16 بسعر أقل

Advertisement

تستعد شركة آبل للكشف عن هاتفها الجديد آيفون 17 اليوم 9 سبتمبر، حيث ستضم السلسلة الجديدة أربعة طرازات من المتوقع أن تأتي بترقيات كبيرة وتجذب معظم الاهتمام، لكن في المقابل سيظل هاتف آيفون 16 يحظى باهتمام لدى المستخدمين الذين لا يخططون للانتقال مباشرة إلى السلسلة الأحدث.فور الإعلان عن آيفون 17 غدا، ستعلن آبل عن خفض رسمي في أسعار آيفون 16، وهو تقليد سنوي تتبعه الشركة لإبقاء الجيل السابق متاحًا في السوق بأسعار أقل، ومن المعتاد أن يبلغ هذا الخفض نحو 120 دولارًا، ما يعني أن سعر آيفون 16 سيبدأ من حوالي 840 دولارًا بعد طرح آيفون 17.إلى جانب التخفيض الرسمي من آبل، سيتمكن العملاء من الحصول على عروض إضافية عبر مواقع التسوق الإلكترونية مثل Flipkart وCroma وReliance Digital وAmazon، بما في ذلك خصومات البنوك، وهو ما يجعل سعر آيفون 16 أقل بكثير ويزيد من جاذبيته كخيار اقتصادي مقارنة بالجيل الجديد، كما أن فارق السعر الواضح بين آيفون 16 وآيفون 17 سيعطي المشترين مساحة أوضح للمفاضلة بين الطرازين.أما بالنسبة لآيفون 17، فمن المتوقع أن يأتي بشاشة ProMotion بتردد 120 للمرة الأولى على الطراز العادي، مع شاشة أكبر قليلًا بقياس 6.3 بوصة وتصميم Dynamic Island أصغر يتيح مساحة عرض أوسع، الهاتف سيعمل بمعالج A19 الجديد وكاميرا TrueDepth بدقة 24 ميجابكسل، بينما سيظل التصميم الخارجي شبيهًا بآيفون 16.وتكشف آبل أيضًا خلال الحدث عن هاتف 17 Air، والذي سيكون أنحف جهاز آيفون على الإطلاق، ليحل محل طراز "Plus"، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بتصميم مستقبلي يعتمد على الزجاج بالكامل مع أزرار أقل، ما يمثل نقلة نوعية في استراتيجية آبل لتطوير أجهزتها. (اليوم السابع)