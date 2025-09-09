Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذير عاجل لمستخدمي آيفون... احتيال جديد قد يستهدفكم!

Lebanon 24
09-09-2025 | 12:56
حذر تقرير تقني مستخدمي هواتف آيفون من عملية احتيال جديدة تستغل خوادم شركة آبل لإرسال تنبيهات شراء مزيفة تهدف لخداع الضحايا وسرقة معلوماتهم المالية.
 
 

ونقل موقع Bleeping Computer عن خبراء الأمن السيبراني أن العملية تتم عبر إنشاء رسائل بريد إلكتروني تبدو وكأنها صادرة من شركة آبل، تتضمن دفعات وهمية عبر خدمة paypal وتدعو المستخدمين للاتصال بأرقام دعم مزيفة.



وأوضح الخبراء أن الاحتيال يتم عبر خدمة تقويم iCloud، حيث تُخفى نصوص احتيالية في حقل الملاحظات، ثم تُرسل الدعوات إلى عناوين بريدية يسيطر عليها المحتالون، ما يسمح بمرور الرسائل عبر خوادم آبل الرسمية ويجعلها تبدو موثوقة، متجاوزة فحوصات الأمان المعتادة.



وأوضح جيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "CyberSmart"، أن هذه الدعوات تبدو صادرة من خوادم آبل الرسمية؛ ما يصعّب على الفلاتر التقليدية حظرها، ويخدع المستخدمين للاتصال بأرقام مزيفة قد تؤدي إلى تثبيت برمجيات خبيثة أو سرقة الحسابات البنكية.



كما حذر جافاد مالك، كبير مستشاري الأمن السيبراني في "KnowBe4"، من أن الهجمات تستغل خدمات موثوقة، مثل: تقويم "iCloud" لتجاوز بروتوكولات الأمان، مؤكدًا أن المستخدمين لا يدققون عادة في روابط دعوات التقويم كما يفعلون مع البريد الإلكتروني؛ ما يجعلهم عرضة لعمليات الاحتيال الهاتفية أو الوصول عن بُعد.



وينصح الخبراء بالتحقق الدقيق من أي إشعارات شراء مفاجِئة وعدم الاتصال بأرقام غير موثوقة أو تنزيل برامج غير معروفة، حتى مع ظهور الرسالة وكأنها صادرة عن آبل.
