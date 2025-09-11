"مايكروسوفت" تدرس إدماج نماذج "أنثروبيك كلود" في "أوفيس 365"

Advertisement

أفاد تقرير نشره موقع “ذا إنفورميشن” الإخباري التقني بأن شركة تخطط خلال الأسابيع المقبلة لاستخدام أحدث نماذج من شركة أنثروبيك Anthropic، المعروفة باسم “كلود Claude”، لدعم بعض مزايا مساعدها الذكي “كوبايلوت Copilot” داخل تطبيقات أوفيس 365 مثل وورد وإكسل وأوتلوك وباوربوينت.وحتى الآن تعتمد مايكروسوفت بنحو أساسي على نماذج OpenAI في تشغيل معظم مزايا الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيقات أوفيس، لكن خطوة التعاون مع أنثروبيك تُفسَّر على أنها مؤشر على تباعد تدريجي بين مايكروسوفت وشريكتها البارزة OpenAI، خاصةً بعد تقارير عن خلافات متصاعدة بشأن خطط إعادة هيكلة قسم OpenAI الهادف للربح.ومع ذلك، نفت مايكروسوفت أن يكون القرار مدفوعًا بخلافات، مؤكدةً استمرار شراكتها مع OpenAI التي تقدم “نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة” على حد وصفها.وبحسب التقرير، فإن الدافع وراء الخطوة يعود إلى قناعة مايكروسوفت بأن نموذج Claude 4 Sonnet من أنثروبيك يقدم أداءً “أفضل في بعض الجوانب الدقيقة” مقارنةً بنموذج GPT-5 من OpenAI، مثل قدرته على إنتاج عروض تقديمية أكثر من الناحية البصرية عبر باوربوينت. وللمفارقة، فإن هذا النموذج ليس حتى أحدث إصدارات نماذج أنثروبيك.وأشار التقرير أيضًا إلى أن مايكروسوفت لن تفرض رسومًا إضافية على المستخدمين لقاء هذه الترقية، إذ سيظل سعر الاشتراك في كوبايلوت ثابتًا عند 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا،ومن المقرر أن تدفع مايكروسوفت أموالًا لخدمات أمازون ويب السحابية (AWS) لاستخدام نماذج كلود، في حين أنها تستفيد من اتفاقها الاستثماري مع OpenAI للحصول على نماذجها مجانًا، وتشغيلها عبر خوادمها الخاصة.ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت تُعد كُبرى الشركات استثمارًا في OpenAI، إذ تتجاوز استثماراتها المُعلنة في شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة 13 مليار دولارٍ أميركي.