"دراجون فلاي".. ناسا تضاعف التمويل 4 مرات والإطلاق عام 2028

Lebanon 24
12-09-2025 | 10:00
ذكر موقع ArsTechnica، نقلاً عن تقرير صادر عن مكتب المفتش العام لوكالة ناسا، أن الوكالة الأميركية ضاعفت تمويل مهمتها المخصصة لاستكشاف قمر تيتان أربع مرات.
وبحسب التقرير، ارتفع التمويل المخصص لمهمة Dragonfly، التي ستطلقها ناسا، من 850 مليون دولار عام 2019 إلى 3.5 مليار دولار حالياً. كما تقرر تأجيل موعد الإطلاق من عام 2026 إلى عام 2028.

وأشار التقرير إلى أن تأجيل المهمة يعود إلى عدم كفاية التمويل في سنواتها الأولى، والتي ترافقت مع تداعيات جائحة "COVID-19".

وكان موقع SpaceNews قد أشار في تشرين الثاني الماضي إلى أن ناسا اختارت صاروخ Falcon Heavy الذي تطوره شركة "سبيس إكس" لإطلاق المهمة المخصصة لاستكشاف "تيتان"، أكبر أقمار كوكب زحل.

وفي نيسان من العام نفسه، ذكرت تقارير أن ناسا وافقت رسمياً على المهمة التي ستتضمن إرسال مروحية مسيّرة استكشافية إلى تيتان، بهدف دراسة تفاصيل سطحه وطقسه وعواصفه الترابية النشطة.

ويُتوقع أن تمثل هذه المهمة قفزة نوعية في استكشاف الكواكب والأقمار، من خلال الاعتماد على مروحية متطورة قادرة على الطيران لمسافات طويلة على سطح قمر غني بالخصائص الكيميائية.
 
(روسيا اليوم)
 
