29
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لحاملي هذه الهواتف من "آبل"... إليكم هذا الخبر غير السارّ
Lebanon 24
12-09-2025
|
09:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "آبل" أنّها ستنتهي من دعم سلسلة من هواتف "آيفون X".
ويشمل قرار "آبل" وقف التحديثات البرمجية لهواتف: آيفون XR، آيفون XS، وآيفون XS Max.
وستفقد هذه الهواتف في حلول 15 أيلول، مع إطلاق نظام iOS 26، القدرة على تلقي التحديثات الرئيسية. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
Lebanon 24
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
12/09/2025 22:04:58
12/09/2025 22:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
من "الضمان".. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
من "الضمان".. إليكم هذا الخبر
12/09/2025 22:04:58
12/09/2025 22:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة مُرتقبة حول موعد أول هاتف قابل للطي من "آبل"
Lebanon 24
مُفاجأة مُرتقبة حول موعد أول هاتف قابل للطي من "آبل"
12/09/2025 22:04:58
12/09/2025 22:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" ينفي هذا الخبر
Lebanon 24
"حزب الله" ينفي هذا الخبر
12/09/2025 22:04:58
12/09/2025 22:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
الرئيسي
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميزة جديدة من واتساب تُحدث ثورة في المحادثات الجماعية
Lebanon 24
ميزة جديدة من واتساب تُحدث ثورة في المحادثات الجماعية
13:24 | 2025-09-12
12/09/2025 01:24:55
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت بقدرات مذهلة.. يتسلق الجدران والمسطحات المائلة بمخالب حادة
Lebanon 24
روبوت بقدرات مذهلة.. يتسلق الجدران والمسطحات المائلة بمخالب حادة
10:30 | 2025-09-12
12/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دراجون فلاي".. ناسا تضاعف التمويل 4 مرات والإطلاق عام 2028
Lebanon 24
"دراجون فلاي".. ناسا تضاعف التمويل 4 مرات والإطلاق عام 2028
10:00 | 2025-09-12
12/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعاون بين OpenAI وإنفيديا.. واستثمارات بالمليارات
Lebanon 24
تعاون بين OpenAI وإنفيديا.. واستثمارات بالمليارات
09:30 | 2025-09-12
12/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تحقق مع عمالقة الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تحقق مع عمالقة الذكاء الاصطناعي
08:00 | 2025-09-12
12/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
Lebanon 24
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
15:34 | 2025-09-11
11/09/2025 03:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
08:32 | 2025-09-12
12/09/2025 08:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
13:24 | 2025-09-12
ميزة جديدة من واتساب تُحدث ثورة في المحادثات الجماعية
10:30 | 2025-09-12
روبوت بقدرات مذهلة.. يتسلق الجدران والمسطحات المائلة بمخالب حادة
10:00 | 2025-09-12
"دراجون فلاي".. ناسا تضاعف التمويل 4 مرات والإطلاق عام 2028
09:30 | 2025-09-12
تعاون بين OpenAI وإنفيديا.. واستثمارات بالمليارات
08:00 | 2025-09-12
لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تحقق مع عمالقة الذكاء الاصطناعي
06:30 | 2025-09-12
الاسمنت الحي.. مادة تحول المباني إلى بطاريات
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
12/09/2025 22:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
12/09/2025 22:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
12/09/2025 22:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24