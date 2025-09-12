لحاملي هذه الهواتف من "آبل"... إليكم هذا الخبر غير السارّ

أعلنت شركة "آبل" أنّها ستنتهي من دعم سلسلة من هواتف "آيفون X".

ويشمل قرار "آبل" وقف التحديثات البرمجية لهواتف: آيفون XR، آيفون XS، وآيفون XS Max.

وستفقد هذه الهواتف في حلول 15 أيلول، مع إطلاق نظام iOS 26، القدرة على تلقي التحديثات الرئيسية. (روسيا اليوم)