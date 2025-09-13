بناء لطلب الأردن.. إجراء من منصة الألعاب الشهيرة "روبلوكس"

طلبت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من منصة الألعاب الإلكترونية الشهيرة "روبلوكس" إزالة خاصية غرف الدردشة من داخل ، تنفيذاً لتوجيهات حكومية جاءت بعد تقارير ودراسات محلية حذرت من المخاطر الرقمية التي قد يتعرض لها الأطفال واليافعون عند استخدام هذه الخدمة، خصوصاً مع طبيعتها التفاعلية المفتوحة التي تتيح التواصل مع مستخدمين مجهولين.

وأكد محمد الطراونة، مدير مديرية شؤون مجلس المفوضين في الهيئة، أن الهيئة تواصلت رسمياً مع إدارة "روبلوكس"، وقد استجابت المنصة بالفعل وشرعت في إزالة غرف الدردشة داخل ، إلى جانب المنصة بحذف أي محتوى مسيء أو ضار قد يظهر عبرها، وذلك ضمن جهود الحد من السلوكيات غير الآمنة ومظاهر الاستغلال الرقمي.





وأوضح الطراونة عبر شبكة CNN أن القرار استند إلى تقييم رسمي لمدى الخطورة، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى بموجب قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022، مشيراً إلى أن الجهات المختصة رصدت تزايداً في الشكاوى المتعلقة بعدم أمان هذه الغرف، في ظل وصول عدد مستخدمي الإنترنت إلى أكثر من 10.7 ملايين شخص.





ولفت الطراونة إلى أن القرار لم يصل إلى حد حجب اللعبة بالكامل، بل اقتصر على إزالة خاصية غرف الدردشة، وذلك بعد دراسة وطنية شاملة شاركت فيها جهات حكومية، بينها وزارة التربية والتعليم التي أكدت بدورها تلقي شكاوى متكررة من أولياء الأمور بشأن ما يحدث داخل هذه الغرف.

