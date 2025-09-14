28
دراسة: الإفراط في استخدام تيك توك يجعل الأطفال أكثر عدوانية
كشفت دراسة حديثة من
جامعة جنوب
غرب
الصين
أن الأطفال في سن ما قبل المدرسة الذين يستخدمون بإفراط تطبيقات الفيديو القصيرة مثل "تيك توك" يصبحون أكثر عرضة للسلوك العدواني وضعف التفاعل الاجتماعي.
نشرت الدراسة في المجلة
البريطانية
لعلم النفس التطوري، وأكدت أن الأطفال بين 3 و6 سنوات الذين يقضون وقتاً طويلاً على هذه التطبيقات يواجهون صعوبة في تطوير سلوكيات اجتماعية صحية.
خلصت نتائج الدراسة إلى أن:
- الإفراط في مشاهدة الفيديوهات القصيرة يرتبط بسلوكيات عدوانية.
- يقلل من مهارات التفاعل الاجتماعي الإيجابي.
- أصبح هذا الاستخدام المفرط ظاهرة متزايدة بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.
الدراسة تأتي بعد شكاوى عديدة ضد منصات البث، بينها دعوى ضد "تويتش" عام 2023 لعدم حمايتها المستخدمين الأطفال، إضافة إلى مخاوف بشأن سلامة تطبيقات
الذكاء الاصطناعي
للأطفال، مثل "جيميني" من
غوغل
الذي اعتبر غير آمن وفق تقرير صادر عن منظمة "كومون سينس ميديا".
وحث الباحثون الآباء والمعلمين على مراقبة استخدام الأطفال لهذه التطبيقات مبكراً، وإيجاد بدائل أكثر أماناً لتنمية مهاراتهم الاجتماعية.
(العربية)
