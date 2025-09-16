في ويندوز 11.. "اختبار سرعة الإنترنت" من مايكروسوفت

Advertisement

تواصل شركة العمل على تطوير نظام التشغيل 11 عبر إدماج أدوات عملية توفر على المستخدمين الوقت والجهد. وأحدث ما كشفت عنه النسخ التجريبية الأخيرة هو ميزة جديدة تتيح اختبار سرعة الإنترنت مباشرة من شريط المهام، دون الحاجة إلى أي برامج أو مواقع خارجية.الميزة رُصدت ضمن إعدادات النسخة التجريبية الأخيرة من النظام، وتظهر عند الضغط بزر الفأرة الأيمن على أيقونة الشبكة في شريط المهام. من هناك، يُتاح خيار جديد يُمكّن المستخدم من قياس سرعة الاتصال بسرعة وسهولة.إضافة إلى ذلك، أُضيف زر خاص في لوحة إعدادات الـ Wi-Fi السريعة يقوم بالمهمة نفسها، حيث يفتح أداة اختبار سرعة الشبكة المدمجة في عبر المتصفح الافتراضي.حتى الآن، كان معظم المستخدمين يلجأون إلى مواقع مثل Speedtest.net أو تطبيقات للتحقق من سرعة الإنترنت. مع هذه الميزة، أصبح بالإمكان معرفة سرعة التحميل والرفع بنقرة واحدة فقط، ما يسهل تشخيص مشاكل الشبكة أو التأكد من توافق الخدمة مع الباقة المدفوعة.أهمية هذه الخطوة تتضاعف في زمن الاعتماد على الإنترنت للبث المباشر، الألعاب الإلكترونية، والعمل والدراسة عن بُعد.تأتي هذه الميزة في إطار سياسة مايكروسوفت لتجميع أكبر قدر ممكن من الأدوات داخل نظام التشغيل نفسه. وبذلك، يحصل المستخدم على وظائف أساسية وضرورية من دون الحاجة إلى تنزيل برامج إضافية، وهو ما يعكس التوجه نحو تجربة أكثر سلاسة وكفاءة في ويندوز 11.بحسب تقارير تقنية، ستظل الميزة متاحة مبدئياً ضمن النسخ التجريبية، قبل أن تُطرح رسمياً في التحديثات المقبلة.