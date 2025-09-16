Advertisement

متفرقات

في ويندوز 11.. "اختبار سرعة الإنترنت" من مايكروسوفت

Lebanon 24
16-09-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1417473-638936016929081107.png
Doc-P-1417473-638936016929081107.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل شركة مايكروسوفت العمل على تطوير نظام التشغيل ويندوز 11 عبر إدماج أدوات عملية توفر على المستخدمين الوقت والجهد. وأحدث ما كشفت عنه النسخ التجريبية الأخيرة هو ميزة جديدة تتيح اختبار سرعة الإنترنت مباشرة من شريط المهام، دون الحاجة إلى أي برامج أو مواقع خارجية.
Advertisement


الميزة رُصدت ضمن إعدادات النسخة التجريبية الأخيرة من النظام، وتظهر عند الضغط بزر الفأرة الأيمن على أيقونة الشبكة في شريط المهام. من هناك، يُتاح خيار جديد يُمكّن المستخدم من قياس سرعة الاتصال بسرعة وسهولة.

إضافة إلى ذلك، أُضيف زر خاص في لوحة إعدادات الـ Wi-Fi السريعة يقوم بالمهمة نفسها، حيث يفتح أداة اختبار سرعة الشبكة المدمجة في محرك البحث bing عبر المتصفح الافتراضي.


حتى الآن، كان معظم المستخدمين يلجأون إلى مواقع مثل Speedtest.net أو تطبيقات طرف ثالث للتحقق من سرعة الإنترنت. مع هذه الميزة، أصبح بالإمكان معرفة سرعة التحميل والرفع بنقرة واحدة فقط، ما يسهل تشخيص مشاكل الشبكة أو التأكد من توافق الخدمة مع الباقة المدفوعة.

أهمية هذه الخطوة تتضاعف في زمن الاعتماد على الإنترنت للبث المباشر، الألعاب الإلكترونية، والعمل والدراسة عن بُعد.


تأتي هذه الميزة في إطار سياسة مايكروسوفت لتجميع أكبر قدر ممكن من الأدوات داخل نظام التشغيل نفسه. وبذلك، يحصل المستخدم على وظائف أساسية وضرورية من دون الحاجة إلى تنزيل برامج إضافية، وهو ما يعكس التوجه نحو تجربة أكثر سلاسة وكفاءة في ويندوز 11.

بحسب تقارير تقنية، ستظل الميزة متاحة مبدئياً ضمن النسخ التجريبية، قبل أن تُطرح رسمياً في التحديثات المقبلة.
 
 
مواضيع ذات صلة
مايكروسوفت تعمل على تحسين أداء ويندوز 11 ومعالجة البطء الملحوظ
lebanon 24
16/09/2025 10:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لتحسين أداء ويندوز 11.. اعتمدوا هذه الطرق
lebanon 24
16/09/2025 10:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
في ويندوز 11.. مزايا ذكاء اصطناعي جديدة
lebanon 24
16/09/2025 10:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مايكروسوفت: بطء محتمل في الإنترنت في قارتي آسيا وأوروبا بسبب انقطاعات في كابلات بحرية بالبحر الأحمر
lebanon 24
16/09/2025 10:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت

محرك البحث

طرف ثالث

مين الو

شركة م

إنترنت

ويندوز

bing

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
16:00 | 2025-09-15
14:00 | 2025-09-15
09:52 | 2025-09-15
04:30 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24