مع إطلاق آيفون 17.. تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني





Advertisement وأكدت الشركة أن المحتالين يستخدمون مواقع إلكترونية زائفة، ومسابقات وهمية، ومخططات احتيالية لإيهام المستخدمين بالحصول على هواتف للتجربة، بهدف جمع البيانات الشخصية والمعلومات المالية.



وأشارت كاسبرسكي إلى أن إحدى أساليب الاحتيال تتضمن مواقع مزيفة تشبه موقع آبل الرسمي، حيث يُستدرج المستخدمون بعروض الطلبات المسبقة، وعند إدخال تفاصيل بطاقاتهم المصرفية لإتمام عملية شراء وهمية تُسرق معلوماتهم.



كما يستغل المحتالون مسابقات يانصيب وهمية تعد المشاركين فيها بأجهزة آيفون مجانية، مقابل تعبئة استبانات وتقديم بيانات شخصية مثل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، ودفع رسوم للتوصيل أو الخدمة. وتظهر على هذه المواقع تعليقات مزيفة لمستخدمين زعموا حصولهم على الجوائز، لزيادة مصداقية الاحتيال. مع فتح باب الطلبات المسبقة لسلسلة هواتف "آيفون 17" الجددية التي أطلقتها آبل مؤخراً، حذّرت شركة كاسبرسكي من تصاعد كبير في عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل الضجة المصاحبة لإطلاق الجهاز الجديد.وأكدت الشركة أن المحتالين يستخدمون مواقع إلكترونية زائفة، ومسابقات وهمية، ومخططات احتيالية لإيهام المستخدمين بالحصول على هواتف للتجربة، بهدف جمع البيانات الشخصية والمعلومات المالية.وأشارت كاسبرسكي إلى أن إحدى أساليب الاحتيال تتضمن مواقع مزيفة تشبه موقع آبل الرسمي، حيث يُستدرج المستخدمون بعروض الطلبات المسبقة، وعند إدخال تفاصيل بطاقاتهم المصرفية لإتمام عملية شراء وهمية تُسرق معلوماتهم.كما يستغل المحتالون مسابقات يانصيب وهمية تعد المشاركين فيها بأجهزة آيفون مجانية، مقابل تعبئة استبانات وتقديم بيانات شخصية مثل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، ودفع رسوم للتوصيل أو الخدمة. وتظهر على هذه المواقع تعليقات مزيفة لمستخدمين زعموا حصولهم على الجوائز، لزيادة مصداقية الاحتيال.

وبطريقة أخرى، يقوم المحتالون بإطلاق إعلانات عن فرص لاختبار هواتف آيفون 17، حيث يُطلب من المستخدمين تقديم بيانات التواصل وعناوين الشحن، ودفع رسوم التوصيل مقابل أجهزة لم يحصلوا عليها قط. وغالباً ما تتبع هذه المحاولات سيل من رسائل البريد العشوائي أو عمليات تصيد لاحقة تستهدف أشخاصاً محددين.



وقالت تاتيانا شيرباكوفا، محللة محتوى لدى كاسبرسكي: "يستغل المجرمون السيبرانيون الحماس المصاحب لإطلاق منتجات مرغوبة ذات شعبية كبيرة، وينتهزون اندفاع المستخدمين لشرائها لاختراق بياناتهم. وقد تطورت هذه الأساليب من عمليات تصيد ساذجة إلى مواقع متقنة التصميم تشبه المواقع الأصلية. لذلك، ينبغي على المستخدمين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الحماس، لتفادي الوقوع ضحية هذه التهديدات الاحتيالية".



توصي كاسبرسكي المستخدمين باتباع النصائح التالية لحماية أنفسهم من موجة الاحتيالات الجديدة المصاحبة لإطلاق 17 الجديدة:



- اشترِ آيفون 17 حصرياً من المصادر الرسمية مثل موقع آبل الرسمي، أو تجار التجزئة المعتمدين، أو شركات الاتصالات الموثوقة.

- احرص دائماً على التأكد من صحة عناوين المواقع الإلكترونية، وكن حذراً من العروض الترويجية المضللة، وتجنب الانسياق وراء رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الإعلانات التي تعدك بجوائز أو عروض وهمية.

- امتنع عن مشاركة بياناتك الشخصية مقابل "هدايا مجانية"، فنادراً ما تطلب المسابقات الشرعية معلومات حساسة من المشاركين، لذا كن حذراً جداً من أي طلب لمعرفة اسمك، أو بيانات بطاقتك البنكية، أو عنوانك.

- فعّل خيار المصادقة متعددة العوامل وراقب حساباتك باستمرار. كما يُنصح بتفعيل المصادقة الثنائية على معرّف آبل والتطبيقات المالية، ومراجعة كشوف حساباتك دورياً لاكتشاف أي نشاط غير مصرح به.