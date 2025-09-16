Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

علماء الفلك يرصدون ثقبًا أسود نشطًا على أطراف مجرته

Lebanon 24
16-09-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1417752-638936433469911543.png
Doc-P-1417752-638936433469911543.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن فريق من علماء الفلك عن اكتشاف نادر لثقب أسود تائه يندفع عبر مجرة قزمة بعيدة، في مشهد يربك النظريات السائدة حول نشأة الثقوب السوداء ومواقعها الطبيعية، فوفقاً للبيانات، يقع هذا الثقب على بُعد نحو 230 مليون سنة ضوئية، ويبلغ حجمه ما يقارب 300 ألف ضعف كتلة الشمس، لكنه على عكس المتوقع لا يتمركز في قلب المجرة، بل يوجد على بعد يزيد عن 3 آلاف سنة ضوئية من مركزها.
Advertisement

ورغم موقعه غير المعتاد، لا يزال هذا الثقب الأسود نشطاً، إذ يستمر في ابتلاع المادة المحيطة به وإطلاق نفاثات قوية من الطاقة، وهو ما اعتبره العلماء “إشارة دامغة” على وجود ثقب أسود متوسط الكتلة (IMBH) يمارس نشاطه في موطنه الطبيعي.

وقد أوضح التقرير الذي نشره موقع Spacc ، أن الاكتشاف جاء بفضل مسح apache Point Observatory (MaNGA)، الذي رصد حالة “ركلة” هائلة دفعت بقايا المجرة المضيفة إلى الفضاء بين المجرات، كما تمكن الباحثون من رصد بلازما بدرجات حرارة تتجاوز مليار درجة مئوية ونفاث مادي متماسك يمتد لمسافة تصل إلى 7.2 سنة ضوئية من الثقب.

هذا الاكتشاف يغير الصورة النمطية حول كيفية نمو الثقوب السوداء؛ فالدراسات السابقة كانت تفترض أن نموها الكبير يرتبط دائماً بتموضعها في مراكز المجرات الضخمة، لكن البيانات الجديدة تكشف أن عملية التغذية والنمو يمكن أن تحدث بعيداً عن النواة، ما يمنح الثقوب السوداء المتوسطة فرصة لتطور غير مركزي قد يشكّل البذور الأولى للثقوب السوداء فائقة الكتلة في المراحل المبكرة من عمر الكون (قبل مليار سنة من نشأته).

ومن جانبه صرح قائد الفريق البحثي، آن تاو من مرصد شنجهاي الفلكي، قائلا:“النتائج تدفعنا للتفكير في أفكار جديدة حول التعايش والتطور المشترك بين الثقوب السوداء والمجرات".

وبهذا، يمثل الاكتشاف نقلة نوعية في فهم العلاقة بين الثقوب السوداء والمجرات، ويفتح الباب أمام رؤى جديدة لكيفية تشكّل الثقوب السوداء فائقة الكتلة في بدايات الكون. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
علماء الفلك يرصدون جسماً سماوياً نادراً.. هل تم اكتشاف الكوكب التاسع؟
lebanon 24
16/09/2025 22:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو لعشّاق الفلك.. شاهدوا الخسوف القمر الكلي
lebanon 24
16/09/2025 22:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تطلق أكبر مرصد نيوترينو تحت الأرض في العالم!
lebanon 24
16/09/2025 22:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: كل التقارير التي نشرت بشأن صحتي مزيفة وقد كنت نشطا جدا خلال عطلة نهاية الأسبوع
lebanon 24
16/09/2025 22:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24

كتلة الشمس

apache

المجر

العلم

العلا

الكون

مارس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:39 | 2025-09-16
04:00 | 2025-09-16
02:00 | 2025-09-16
23:00 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
16:00 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24