"ترند" أبكى العالم.. الذكاء الاصطناعي يعيد الأحبة الراحلين
Lebanon 24
17-09-2025
|
10:59
A-
A+
في تطور تقني غير مسبوق، بات
الذكاء الاصطناعي
اليوم قادرًا على خلق لحظة افتراضية تجمع بين الأحياء ومن فقدوهم، من خلال صور تجمع الطرفين وكأن الزمن عاد إلى الوراء. هذه التقنية، التي تمزج بين الخيال والواقع، أصبحت "ترندًا" ينتشر بسرعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، مثيرةً موجات من المشاعر والتفاعل.
ولعل أجمل ما تقدمه هذه التقنية هو قدرتها على ملامسة الجانب الإنساني فينا، حيث تتيح للبعض أن يعيشوا لحظة افتراضية مع أحباب رحلوا، في صورة قد لا تغيّر الواقع، لكنها تمنحهم لحظة من السلام، الحنين، والارتباط العاطفي العميق.
يرى كثيرون أن هذه التكنولوجيا تمثل وجهًا ناعمًا ومؤثرًا للذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن "الروبوتات" والتقنيات الباردة.
وفي ظل انتشار هذا التوجه، يُطرح سؤال كبير: هل يمكن للتكنولوجيا أن تعوّضنا عن الفقد، أم أنها تمنحنا فقط وسيلة "للتعايش معه" للحظات بطريقة جديدة؟
